ЦИК должна определить объем бюджетных расходов, необходимых для проведения внеочередных выборов Харьковского городского головы.

Верховная Рада Украины приняла постановление о назначении внеочередных выборов Харьковского городского головы Харьковского района Харьковской области (№5292), которым эти выборы назначаются на 31 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 249 народных депутатов из 276 зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением предусматривается назначить внеочередные выборы Харьковского городского головы Харьковского района Харьковской области на воскресенье, 31 октября 2021 года.

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Центральная избирательная комиссия, с учетом предложений соответствующей территориальной избирательной комиссии, должна определить объем бюджетных расходов, необходимых для проведения внеочередных выборов Харьковского городского головы.

Кабинета министров Украины в пределах полномочий должен принять меры по обеспечению финансирования этих внеочередных выборов за счет средств целевой субвенции из Государственного бюджета Украины.

Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Смерть Кернеса

4 ноября 2020 года по результатам выборов, которые состоялись 25 октября, избранным городским головой Харькова официально объявили Геннадия Кернеса.

В ночь на 17 декабря Кернес умер от осложнений COVID-19 в берлинской клинике, где находился с сентября после подтверждения диагноза.

17 марта Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту одобрить назначение внеочередных выборов мэра Харькова на 31 октября.

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Автор: Татьяна Поляковская