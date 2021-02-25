Ранее Центризбирком зарегистрировал 19 кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах 28 марта в двух округах в Донецкой и в Ивано-Франковской областях.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 6 кандидатов в народные депутаты в одномандатном избирательном округе №50 (Донецкая область) на промежуточных выборах 28 марта.

Как сообщает Управление коммуникации Секретариата ЦИК, соответствующие решения были приняты сегодня на заседании комиссии.

Так, ЦИК зарегистрировала Андрея Бондаренко от партии «Слуга народа», Юлию Гакову от партии «Голос», Надежду Масло от партии «Оппозиционный блок», Ларису Ревву от ВО «Батькивщина» и Андрея Масенца и Антона Ровенского как самовыдвиженцев.

Кроме того, комиссия отказала Тарасу Нечепоруку и Антону Ивко в регистрации кандидатами в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе №87 (Ивано-Франковская область). Главные основания отказа - не внесение денежного залога в определенном законом размере и несоответствие представленных документов требованиям избирательного законодательства.

Также ЦИК зарегистрировала доверенных лиц кандидатов в народные депутаты Артема Марчевского (ОИО №50) и Василия Вирастюка (ОИО №87).

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Выборы в Донецкой области: что известно

Ранее комиссия уже зарегистрировала 19 кандидатов в народные депутаты Украины на промежуточных выборах 28 марта.

В частности, зарегистрированы Виктория Шилова, Валентин Рыбин, Артем Марчевский, Иштван Добша, Людмила Дорошенко, Александр Груздев, Сергей Звагольский, Богдан Мироненко, Александр Тамбулатов, Юрий Третьяк - в ОИО №50.

Михаил Ноняк, Александр Шевченко, Маруся Зверобой-Беленькая, Руслан Зозуля, Руслан Кошулинский, Юрий Юрченко, Василий Вирастюк, Юрий Голиней и Иосиф Резеш - в ОИО №87.

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Автор: Виктория Токарева