Наблюдатели «ОПОРЫ» настаивают на расследовании всех без исключения версий относительно причин несоответствия данных протоколов УИК и результатов повторного подсчета голосов, а также других правонарушений.

Гражданская сеть «ОПОРА» заявляет о несоблюдении в одномандатном избирательном округе №87 на выборах народного депутата Украины права избирателей на законное и честное установление итогов их волеизъявления.

Об этом говорится в предварительном заявлении «ОПОРЫ» по итогам голосования на промежуточных выборах в Раду в ОВО №87 на Ивано-Франковщине.

Наблюдатели «ОПОРЫ» настаивают на расследовании всех без исключения версий относительно причин несоответствия данных протоколов УИК и результатов повторного подсчета голосов, а также других правонарушений.

По их данным, процесс установления итогов голосования сопровождался чрезмерной политизацией работы членов ОИК и постоянными ротациями в ее составе на основе непубличных партийных афиляций, что негативно повлияло на способность комиссии организовано и беспристрастно реагировать на проблемы избирательного процесса.

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«Окончательные итоги голосования, установленные ОИК, основаны на решениях комиссии о признании недействительным голосования на 5 избирательных участках, а также учитывают несовпадение между первичными протоколами 6 УИК и данными повторного подсчета голосов. Выявленные проблемы повлияли на окончательные результаты голосования в одномандатном избирательном округе», - говорится в заявлении.

В «ОПОРЕ» отмечают, что по результатам повторного подсчета голосов на 6 из 20 избирательных участков количество избирателей в поддержку Александра Шевченко (партия “За майбутнє”) уменьшилось. По данным протоколов 6 УИК за кандидата вместе было отдано 1676 голосов, зато повторный подсчет подтвердил наличие лишь 1172 бюллетеней в его поддержку.

Причем данные протоколов УИК и повторного подсчета голосов не совпадают только в количестве бюллетеней в поддержку Шевченко.

"На момент принятия ОИК решений о повторном подсчете голосов и во время его проведения субъектами избирательного процесса не было предоставлено убедительных доказательств о нарушениях со стороны членов УИК, которые бы свидетельствовали о фальсификации ими результатов голосования. Зато члены УИК озвучивали предположения о нарушении целостности упаковки избирательной документации с их участков, которое могло произойти уже после передачи бюллетеней в ОИК. И хотя эти заявления пока не имеют юридического подтверждения и достаточной доказательной базы, ОПОРА требует от Национальной полиции Украины безотлагательно их изучить и обнародовать предварительные результаты расследования», - говорится в заявлении.

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Также "ОПОРА" обращается в Службу безопасности Украины с рекомендацией обнародовать всю имеющуюся информацию и документальную базу об обстоятельствах пребывания ее подразделений 1 апреля в здании, в котором размещается помещение ОИК № 87 и публично отреагировать на обвинения со стороны отдельных субъектов избирательного процесса относительно ее вмешательства в процесс установления итогов голосования.

Центральной избирательной комиссии "ОПОРА" рекомендует воспользоваться своими контрольными полномочиями и обеспечить оперативное реагирование на проблемы процесса установления итогов голосования и результатов выборов.

Выборы в 87-м округе: что известно

17 ноября 2020 года Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Зиновия Андреевича. Он входил во фракцию "Слуга народа", избирался в парламент в избирательном округе №87 Ивано-Франковской области. На местных выборах 25 октября Андреевича избрали на должность Надвирнянского городского головы Ивано-Франковской области.

Новые выборы в 87-м округе состоялись 28 марта.

31 марта в Центризбиркоме заявили, что деятельность окружной избирательной комиссии заблокирована из-за отсутствия кворума. ЦИК 30 и 31 марта заменяла некоторых членов ОИК.

Впоследствии на двух участках округа выборы признали недействительными.

В Надворной при пересчете голосов недосчитались сотни бюллетеней в пользу Александра Шевченко.

4 апреля в одномандатном избирательном округе №87 (Ивано-Франковская область) завершили подсчет голосов. Победителем с минимальным отрывом признали Василия Вирастюка. "Вирастюк 31,25% VS Шевченко 29,69%. Разрыв менее 750 голосов. "Клоны" Шевченко взяли 499 голосов", - говорится в сообщении. При этом, результаты выборов на 5 участках отменили. Исчезли около 500 бюллетеней. Согласно информации в протоколах от УИК, это голоса за Шевченко.

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Автор: Денис Прядко