Об этом министр сообщил в Twitter, отвечая на вопросы пользователей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не представляет выборы на Донбассе с "дырявой" границей.

Об этом он сообщил в Twitter, отвечая на вопросы пользователей.

Один из вопросов был следующим: "Считается ли контроль Украины над временно неподконтрольным участком границы с РФ "красной линией" и предпосылкой ... к выборам в Донбассе?".

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"Не представляю выборов с дырявой границей", - ответил министр.

Местные выборы на оккупированных территориях

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября. Согласно решению, выборы на оккупированных территориях Крыма и Донбасса не назначаются и не проводятся.

19 августа на заседании ТКГ Кравчук проинформировал участников группы о направлении в рамках подготовки к местным выборам в Украине обращения в ВР с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления о назначении местных выборов закону "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", а также комплексу мер по выполнению Минских соглашений.

20 августа журналист Сергей Гармаш, который на переговорах в рамках ТКГ представляет отдельные районы Донецкой области, в Facebook высказал мнение, что Москва, "слив" в СМИ документ с требованием отменить постановление ВР о местных выборах, делает невозможным не только выполнение этого требования, но и саму постановку такого вопроса перед парламентом. Гармаш считает, что таким образом Россия сознательно загнала ситуацию в тупик и блокирует проведение запланированной на конец августа встречи советников лидеров стран "нормандского формата".

В тот же день Кравчук заявил, что Россия блокирует работу ТКГ с требованием отменить постановление ВР, в котором говорится о невозможности проведения местных выборов на оккупированных территориях. По его словам, 19 августа на заседании ТКГ и заседаниях подгрупп представители РФ и боевики заявляли, что "не возражают, чтобы выборы проходили по всей территории Украины", но требуют отменить в постановлении ВР пункт о невозможности проведения голосования на оккупированных территориях.

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Автор: Антонина Доломанжи