Об этом заявил президент Украины на встрече с двухпартийной делегацией Конгресса США.

Россия продолжает проводить активную кампанию по паспортизации населения на временно оккупированных территориях Украины, стремясь создать повод для эскалации под видом "защиты российских граждан".

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с двухпартийной делегацией Конгресса США в Киеве 17 января, сообщили в офисе главы государства.

Зеленский проинформировал сенаторов о ситуации безопасности вокруг Украины и шагах, которые способствовали бы деэскалации и предотвращению дальнейшей агрессии РФ.

Он заявил о необходимости подготовки превентивного пакета санкций против РФ для противодействия агрессии. Как отмечается, во время разговора высказывалась единодушная позиция относительно того, что газопровод "Северный поток – 2" является вызовом для энергетической безопасности Украины и Европы в целом.

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Американские сенаторы выразили единодушную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, подчеркнули на полном и беспрекословном праве нашей страны самостоятельно определять пути обеспечения собственной безопасности, отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, по разным данным, на оккупированном Донбассе паспорта РФ получили от 630 до 740 тысяч человек.