В делегацию войдут 34 переговорщика.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина станет главой делегации по вступительным переговорам в Европейский Союз. Указ №365/2024 подписал президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 22 июня.

В делегацию будут входить 34 переговорщика, среди которых глава Офиса президента Андрей Ермак, заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, министр окружающей среды и защиты природных ресурсов Руслан Стрелец и заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

Согласно указу, глава делегации может менять состав делегации Украины и распределять обязанности между ее членами.

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Вступление в ЕС - последние новости

21 июня стало известно, что Совет ЕС по экономическим и финансовым вопросам одобрил переговорные рамки для Украины и Молдовы. Это означает, что страны могут официально начать подготовку межправительственных конференций, которые запланированы 25 июня и станут официальным началом переговоров о вступлении кадидатов в Европейский Союз.

В свою очередь министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объяснил, почему страна больше не блокирует старт переговоров по вступлению Украины в ЕС.

"В последние дни и недели в Брюсселе идет масштабная дискуссия о том, на каких условиях должны начаться переговоры о вступлении с Украиной. Мы всегда придерживались позиции, что соблюдение прав национальных меньшинств должно быть предпосылкой любого прогресса. Некоторые страны-члены даже не хотели слышать об этом условии", - подчеркнул он.

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