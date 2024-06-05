В ЕС в целом положительно оценивают успехи двух стран во внедрении нужных реформ.

Двенадцать стран-членов ЕС призвали Брюссель официально начать уже в июне переговоры о членстве Украины и Молдовы. Об этом говорится в письме к председательствующей сейчас в ЕС Бельгии, с которым ознакомилось издание Euractiv.

"Мы совместно призываем принять рамки переговоров для Украины и Молдовы Советом по общим делам не позднее, чем в июне, чтобы созвать межправительственные конференции с обеими странами до конца июня 2024 года", - говорится в письме министров иностранных дел от 5 июня, которое было адресовано руководительнице бельгийского МИД Хаджи Лабиб.

Бельгия, которая председательствует в ЕС до конца июня, в последние недели настаивала на принятии решения по этому вопросу. Межправительственная конференция со страной-кандидатом знаменует официальное начало переговоров о вступлении, процесс, который обычно занимает годы.

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"В свете достигнутых результатов и текущих усилий по реформам как в Украине, так и в Молдове, о которых Комиссия сообщала ранее, мы считаем, что сейчас пришло время двигаться вперед", - написали министры.

Письмо подписали министры иностранных дел Чехии, Швеции, Эстонии, Финляндии, Португалии, Латвии, Польши, Литвы, Германии, Словении, Румынии и Словакии.

Вместе с тем издание отмечает, что Венгрия продолжает блокировать продвижение Украины к членству в ЕС, но не имеет возражений относительно Молдовы. Будапешт имеет перечень требований к Киеву, которые касаются прав нацменьшинств, торговли, борьбы с коррупцией, сельского хозяйства, внутреннего рынка и добрососедских отношений.

Ожидается, что представители ЕС рассмотрят этот вопрос в пятницу, 7 июня, с возможностью принятия политического решения. Ожидается, что Европейская комиссия предоставит послам ЕС устную информацию о прогрессе обеих стран в реформах, необходимых для вступления. Представители ЕС говорят, что обе страны, вероятно, получат положительную оценку.

"Открытие переговоров о вступлении придаст дополнительную мотивацию как Украине, так и Молдове. Учитывая ужасную ситуацию на месте в Украине и предстоящие президентские выборы и референдум по ЕС в Молдове, это повысит моральный дух и продолжит работу над реформами в этих странах", - говорится в совместном письме министров.

Перспективы членства Украины в ЕС

Как писал УНИАН, в начале мая президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина приблизилась вплотную к фактическому старту переговоров о вступлении в ЕС. В частности, в июне должен начаться новый очень важный этап переговоров о вступлении Украины.

По его словам, даже "сложные партнеры", которые не слишком стремились видеть Украину в ЕС, теперь "стали проще". В общем, президент оптимистично настроен относительно переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз в июне.

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