Глава МИД Венгрии заявил, что достигли договоренностей относительно их требований о правах нацменьшинств.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объяснил, почему страна больше не блокирует старт переговоров о вступлении Украины в ЕС. На странице в Facebook Сийярто написал, что в рамочный документ о начале переговоров между Европейским союзом и Украиной о вступлении в ЕС наконец внесли венгерские требования относительно прав нацменьшинств.

"В последние дни и недели в Брюсселе идет масштабная дискуссия о том, на каких условиях должны начаться переговоры о вступлении с Украиной. Мы всегда придерживались позиции, что соблюдение прав национальных меньшинств должно быть предпосылкой любого прогресса. Некоторые страны-члены даже не хотели слышать об этом условии", – отметил министр.

Как подчеркнул Сийярто, Венгрия настаивает на восстановлении прав меньшинств, связанных с сохранением национальной идентичности, использованием родного языка и обучением на родном языке.

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"После острых дискуссий сегодня вечером в Брюсселе достигнута договоренность: все венгерские условия включены в рамочный документ для переговоров с Украиной", – написал министр.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан был самым большим внутренним препятствием на пути продолжающейся поддержки Украины со стороны ЕС в течение последних двух лет. Он несколько раз угрожал заблокировать решение ЕС по финансированию Киева, а также по переговорам о вступлении и санкциях против России. И ранее сообщалось, что Будапешт хочет получить больше гарантий по улучшению правовой защиты меньшинств в Украине.

Вопрос вступления Украины в ЕС

Послы Европейского Союза согласовали переговорные рамки для переговоров о вступлении в ЕС Украины и Молдовы. Первые межправительственные конференции будут созваны 25 июня. На странице председательства Бельгии в Совете ЕС в соцсети X сообщили, что Венгрия и Словакия решение не блокировали.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время церемонии открытия Ukraine Recovery Conference также заявила, что переговоры по вступлению Украины в Европейский Союз должны начаться до конца июня.

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