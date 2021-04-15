По словам президента, консолидация усилий и солидарность сегодня сверхважны.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что настало время для получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО и плана вступления в Евросоюз.

Об этом Зеленский написал в Twitter.

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"Настало время конкретных предложений для Украины и Грузии по получению ПДЧ в НАТО и плана вступления в ЕС”, - заявил он.

По словам главы украинского государства, консолидация усилий и солидарность сегодня сверхважны.

“У Украины и Грузии историческое понимание и взаимная поддержка в вопросе мира”, - подчеркнул президент Украины.

Вступление Украины в НАТО

24 февраля Зеленский заявил, что после получения статуса партнера с расширенными возможностями Украина должна получить План действий по членству в НАТО.

5 марта вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что не менее 14 из 30 стран-членов НАТО готовы перевести в практическую плоскость политику «открытых дверей» для Украины.

6 апреля во время телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Зеленский сказал, что движение Украины к членству в НАТО - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе.

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Автор: Константин Гончаров