В Совбезе США говорят, что не уверены в успехе подобных переговоров и в 2025 году.

Вопрос вступления Украины в НАТО будет решать администрация избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер, сообщает Breaking The News.

По его словам, новая администрация Трампа "будет решать, как использовать перспективу возможного членства Украины в НАТО в течение следующего года".

"Я не уверен, что мы (администрация президента Байдена - УНИАН) достигнем этого, или что они достигнут этого в 2025 году. Но, возможно, начиная с 2025 года, им нужно будет выяснить, как это сделать. Сейчас у нас нет 32 союзников, которые готовы предложить приглашение (Украины в НАТО)", - сказал Карпентер.

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Он также отметил, что приглашение в Альянс - это лишь один шаг во всем процессе, при этом для присоединения Украины к НАТО требуется окончание боевых действий и политическое решение со стороны стран-членов:

"Мы согласны, что Украина когда-то станет членом НАТО, но на данный момент это все еще открытый вопрос".

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что пообещали Киеву вместо членства в НАТО на июльском саммите Альянса в Вашингтоне. По его словам, партнеры обещали Киеву усиление противовоздушной обороны.

Глава государства попросил союзников помощи, чтобы предыдущие обещания были выполнены, а также уточнил, что обращается прежде всего к США, но также и к Европе.

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