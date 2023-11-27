Соответствующие рекомендации согласуют на встрече Украина-НАТО.

Украина станет членом НАТО если проведет все необходимые реформы после войны, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

"Союзники соглашаются, что Украина станет членом НАТО. На встрече [Украина-НАТО] мы согласуем рекомендации для украинцев... относительно реформ, поскольку мы продолжаем поддерживать Киев на этом пути к членству в НАТО", - цитирует его The Guardian.

По его словам, все союзники убеждены, что полное членство остается невозможным в разгар войны, даже если пути сближения Украины и НАТО продолжаются. Генсек добавил, что в этом месяце Германия и Нидерланды пообещали выделить Украине 10 миллиардов евро, а Румыния предоставила центр подготовки украинских пилотов на американских истребителях F16. Кроме того, союзники, среди которых США и Финляндия, присылают больше средств противовоздушной обороны и боеприпасов для защиты украинских городов от атак России.

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Также Столтенберг упомянул и вступление Швеции в НАТО, которое должно "сделать нас всех безопаснее", и призвал Турцию и Венгрию завершить ратификацию.

Вступление Украины в НАТО

Украина подала заявление на вступление в НАТО еще в сентябре 2022 года. По оценке экспертов, этот процесс пройдет легче и быстрее, чем вступление в ЕС, поскольку переход украинских военных сил на стандарты НАТО значительно приближает этот момент.

Как ранее сообщал УНИАН, сейчас уже 23 страны-члена НАТО подписали декларации о поддержку вступления Украины в Альянс. Последней к списку присоединилась Португалия.

Позже Bild написал, что США и Германия блокируют официальный запрос Украины на членство в НАТО.

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