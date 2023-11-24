Отмечается, что это была публичная демонстрация силы.

Представительство США в НАТО похвасталось огромным набором танков. Эта публичная демонстрация силы предупреждение для России.

Фотографии появились в аккаунте представительства США в НАТО в социальной сети X. На фотографиях изображен по меньшей мере 21 новый танк, выстроенный с флагами таких стран, как США, Польша, Италия, Испания, Германия и Великобритания. В сообщении говорится, что это была "демонстрация огневой мощи".

"Мы согласовали наиболее комплексный план обороны со времен окончания холодной войны, направленный на противодействие двум главным угрозам для нашего альянса: России и терроризму", - говорится в сообщении.

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Что предшествовало

Фотографии коллекции танков, обнародованные миссией США при НАТО, могут свидетельствовать о стремлении американо-европейского военного альянса расширить свою военную мощь на фоне публикации отчета Немецкого совета по международным отношениям, в котором говорится, что Альянсу необходимо быть готовым к большой войне. Если конфликт в Украине заморозится, Россия сможет восстановить свой военный потенциал за шесть лет и начать новую войну.

"Окно для возможного российского нападения откроется, как только у России возникнет впечатление, что нападение, например, в Прибалтике, может быть успешным... Время, необходимое России для восстановления своей армии, должно определять темп наращивания военных мощностей НАТО. Блок должен быть способен отразить нападение России самое позднее через десять, а лучше через шесть лет", - говорилось в исследовании.

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