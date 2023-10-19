Он отметил, что для Германии очевидно, что Украина присоединится к Евросоюзу и НАТО.

Власти Германии не выступают против членства Украины в НАТО.

Такое заявление сделал посол Германии в Украине Мартин Егер в интервью "Европейской правде". "Мы не выступаем активно против членства Украины. Не надо так думать. Для нас очевидно, что будущее Украины – в Евросоюзе и НАТО. А мы сейчас обсуждаем только пути вступления в НАТО", - пояснил ситуацию Егер.

При этом от указал на опыт украинской армии, которая "может стать огромным активом для Североатлантического альянса в будущем".

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Он напомнил, что на саммите НАТО в Литве было достигнуто понимание всех членов и Киева, что вступление Украины невозможно, пока идет война. Посол выразил убеждение, что результаты саммита в Вильнюсе устроили всех.

"Определяющим является то, что должно быть принято политическое решение о вступлении", - отметил Егер.

"Поэтому на этой основе мы смотрим в будущее и продолжаем работать", – резюмировал посол.

Отношение Германии к вступлению Украины в НАТО

В июле перед саммитом НАТО в Вильнюсе ходила информация о том, что Берлин инициирует отсрочку вступления Украины в НАТО из-за опасений, того, как на эту ситуацию посмотрит Кремль. Кроме того, по данным СМИ, Германия выступала за формулировку итогового заявления саммита, в котором не было указания каких-то конкретных сроков.

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