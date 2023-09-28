Генсек НАТО подчеркнул, что видит будущее Украины в Альянсе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сегодня Украина близка к членству в Альянсе, как никогда раньше. На совместном с президентом Владимиром Зеленским брифинге в Киеве он подчеркнул, что будущее Украины - в НАТО, передает корреспондент УНИАН.

Столтенберг подчеркнул, что поддержка Украины на международной арене продолжает расти, в то время когда поддержка действий РФ - уменьшается. По его словам, украинцы борются за свои семьи и будущее, а Москва же воюет за имперские иллюзии. "После Вильнюсского саммита в июле мы все согласились с тем, что Украина вступит в НАТО. И было принято три исторических решения для того, чтобы это воплотить в реальность", - отметил генсек Альянса.

Первое решение - сокращение пути Украины в НАТО благодаря устранению требования по выполнению плана действий по членству. Второе - согласование программы, по которой украинские вооруженные силы станут полностью совместимыми с армиями стран-членов НАТО. Третье - укрепление политических связей НАТО и Украины на беспрецедентном уровне. Речь идет о создании комиссии Украина-НАТО.

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"Эти три решения означают, что Украина сейчас ближе к НАТО как никогда раньше... будущее Украины - в НАТО. И мы работаем над подготовкой к этому", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что члены Альянса продолжат оказывать Украине помощь для защиты от российской агрессии. По его словам, страны-члены НАТО распределили между собой почти 100 млрд евро поддержки для Украины, половина которой принадлежит Соединенным Штатам Америки.

"НАТО осуществляет совместные закупки на протяжении многих лет. Сегодня я могу подтвердить, что Альянс имеет рамочные контракты на 2,4 миллиарда евро на основные боеприпасы ... речь идет о 155-мм боеприпасах для артиллерии, противотанковых управляемых ракетах и боеприпасах для танков", - рассказал генсек НАТО.

По его мнению, это поможет членам НАТО пополнить свои запасы во время поддержки Украины.

Путь Украины в НАТО: последние новости

Как сообщал УНИАН, 11 июля в рамках саммита НАТО главы государств и правительств стран-членов Альянса согласились убрать требование о выполнении плана действия по членству для Украины.

В будущем они должны иметь согласие, чтобы отправить Украине приглашение для приобретения членства, а Украина должна будет соответствовать условиям.

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