Андрей Ермак поблагодарил лидеров стран ЕС.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак уверяет, что власти приложат все усилия, чтобы быстро выполнить необходимый план для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, комментируя решение Европейского совета о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

Ермак поблагодарил лидеров стран ЕС, президентов Еврокомиссии и Европейского совета, украинских парламентариев, чиновников, всю команду президента Владимира Зеленского за то, что делали все необходимое для этой победы.

"Мы сделаем все, чтобы быстро выполнить необходимый план, который позволит Украине начать переговоры о вступлении в Евросоюз. Украина будет в ЕС", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

Сегодня, 23 июня, Европейский совет принял решение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

17 июня Ермак заявил, что Еврокомиссия предоставит план действий, который необходимо выполнить для начала переговоров Украины о вступлении в Европейский Союз.

Среди необходимых шагов на пути к вступлению в ЕС, в частности, принятие и внедрение законодательства о процедуре отбора судей Конституционного суда Украины, включая процесс предварительного отбора на основании оценки их добропорядочности и профессиональных навыков, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

Также необходимо завершить проверку добропорядочности кандидатов в члены Высшего совета юстиции и отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей Украины.

Кроме того, Украина должна усилить борьбу с коррупцией, в частности на высоком уровне, завершить отбор и назначенить нового директора НАБУ и прокурора САП.

Также планом предусмотрен ряд других мероприятий.