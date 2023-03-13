Визит ожидался позднее весной.

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует отправиться в Россию, чтобы встретиться со своим коллегой Владимиром Путиным, уже на следующей неделе, пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Планы визита появились после того, как Китай предложил посредничество в установлении мира на Украине, что было встречено со скептицизмом на Западе.

Визит произойдет раньше, чем ожидалось. Российское пропагандистское агентство ТАСС сообщило 30 января, что Путин пригласил Си посетить страну весной. Wall Street Journal в прошлом месяце писал, что визит в Москву может состояться в апреле или начале мая.

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В прошлом месяце Путин принимал у себя в Москве высокопоставленного китайского дипломата Ван И.

Китай и Россия - последние новости

Как известно, в течение более чем года полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины, Китай воздерживался от критики в адрес агрессора и заявлял, что выступает за мирные переговоры. В то же время Китай критиковал страны Запада, в частности, США, за поставки военной помощи нашей стране, необходимой для обороны от агрессора. 24 февраля 2023 года Китай представил "мирный план" для Украины, в котором идет речь о переговорах между Киевом и Москвой, прекращении огня и прекращении военной помощи нашей стране.

В конце 2022 года главный дипломат Китая Ван И заявил о планах по углублению связей с Россией в 2023 году. Официальные лица США заявляли, что Пекин оказывает Москве нелетальную помощь. СМИ заявляли, что страны продолжают сотрудничество в оборонной сфере и Китай рассматривает поставки оружия РФ.

На прошлой неделе Си Цзиньпин, который в третий раз стал главой КНР, впервые открыто раскритиковал США, обвинив в "подавлении Китая".

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