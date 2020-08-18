Встреча советников "нормандской четверки" запланирована на 28 августа – СМИ

Во встрече с украинской стороны примет участие глава офиса президента Андрей Ермак.

Встреча политических советников глав стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) состоится 28 августа.

Об этом сообщил представитель Донецка в контактной группе Сергей Гармаш, передает "Обозреватель".

"Нормандская встреча на уровне политических советников планируется на 28 августа", - сказал он.

По информации Гармаша, участие в предстоящем заседании с украинской стороны примет глава офиса президента Андрей Ермак, а от России - заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак.

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Встреча в "Нормандском формате": что было до этого

По результатам "нормандского саммита" 9 декабря 2019 года в Париже лидеры Украины, Германии, Франции и России согласовали коммюнике, в котором заявили, что поддерживают договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы по разведению сил на трех дополнительных участках в Донбассе. Тогда было определено, что это должно произойти до конца марта 2020 года. До сих пор этого разведения не произошло. Ранее разведение сил украинской армии и оккупационных войск в районе Станицы Луганской состоялось в июне 2019 года, вблизи Золотого - в конце октября, в районе Богдановки и Петровского - в ноябре.

7 июля вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников допустил, что встреча лидеров стран "нормандского формата" в Берлине может произойти в течение августа.

С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Договоренность о перемирии была достигнута участниками Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе 22 июля.

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Автор: Денис Прядко