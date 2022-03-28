Он призывает сохранить Украину и свободу во всем мире, ведь "именно против свободы Россия борется в этой войне".

Президент Украины Владимир Зеленский замечает, что сейчас все только и думают, что делать, если Россия пойдет дальше в Европу.

Об этом он сказал в видеоролике, обнародованном в Telegram-канале главы государства.

Отмечается, что во время благотворительного телемарафона Save Ukraine - #StopWar президент подчеркнул, что мы сражаемся на войне, которой не хотели.

"Месяц назад, до этой войны, мы жили в совершенно другом мире... Мир был безмятежным, а сейчас все только и думают, что делать, если Россия пойдет дальше в Европу. Я вижу, что политики боятся. Не так уж много тех, на кого можно положиться. Только на силу народов. Чтобы мы все вместе могли остановить одного человека, который начал эту войну", - подчеркнул Зеленский.

Он призвал сохранить Украину и свободу во всем мире, ведь "именно против свободы Россия борется в этой войне". Также президент призвал предоставить Украине вооружение.

"Третье - больше санкций против России. На российскую нефть, на российские банки, на российский транспорт. Это защита нашего общего дома. Четвертое-будьте человечными к переселенцам. Их миллионы и они такие же как вы. Они смогут вернуться домой", - сказал Зеленский.

Кроме того, он призвал спасти гражданских в заблокированных городах.

"Нужны гуманитарные коридор, нужны прекращение огня и полный вывод российских войск", - подчеркнул глава государства.

Он также подчеркнул, что "один человек в Москве" должен запомнить, что мир - это единственный выбор.

Напомним, Зеленский уверен, что договоренности о прекращении войны должны быть с президентом РФ Владимиром Путиным, но он затягивает этот процесс: "Мы должны договориться с президентом РФ. А чтобы договориться, ему надо своими ногами исходить оттуда, где он там есть, и прийти на встречу ко мне в любую точку мира, кроме Украины, РФ и РБ".

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