Президент подчеркнул, что нельзя "стоять на месте и рассчитывать" на десятилетнюю поддержку от партнеров.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что партнеры заверили его в том, что будут продолжать поддерживать украинское контрнаступление и не уменьшать количество помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил на брифинге по результатам саммита НАТО в Вильнюсе. По его словам, сегодня он получил четкие сигналы поддержки от США, Германии, Франции, Польши и лидеров других стран.

Они заверили Зеленского, что будут помогать и поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

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"Но мы с вами должны понимать, что все это зависит и от того, какие действия будут у нас с вами на поле боя. Это очень важно не только для поддержки союзниками нас... мы не можем просто стоять на месте и рассчитывать, что десятилетиями нас будет кто-то поддерживать. Поэтому желаю нам всем успеха в этой борьбе. Я уверен, что должен быть положительный результат", - сказал он.

По мнению главы государства, некоторым странам трудно действительно понять ситуацию в Украине, потому что они не находятся непосредственно в ней. Однако, он отметил, что украинской команде сегодня удалось донести до союзников все нюансы относительно необходимой помощи.

"Поэтому поддержка не будет уменьшаться. По крайней мере, так сказали партнеры", - добавил Зеленский.

Президент также в очередной раз подчеркнул, что победой в этой войне Украина будет считать возвращение своих территорий и людей, а также достижение справедливости и наказания РФ за все преступления.

"В любом случае замороженный конфликт - это не победа", - сказал он.

Контрнаступление ВСУ

Украинские военные продолжают не только обороняться, но и наступать на некоторых участках фронта.

В частности, на востоке страны в течение прошлой недели удалось освободить еще 4 кв км украинских земель. Всего освобожденная площадь на Востоке составляет 24 кв км.

В то же время, на Юге за неделю в результате наступательных действий на определенных участках есть продвижение вглубь противника от линии обороны ВСУ. В течение недели там удалось освободить еще 10,2 кв км. Общая освобожденная площадь составляет 168,6 кв км.

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