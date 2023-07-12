Президент Владимир Зеленский рассказал, что партнеры заверили его в том, что будут продолжать поддерживать украинское контрнаступление и не уменьшать количество помощи.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил на брифинге по результатам саммита НАТО в Вильнюсе. По его словам, сегодня он получил четкие сигналы поддержки от США, Германии, Франции, Польши и лидеров других стран.
Они заверили Зеленского, что будут помогать и поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
"Но мы с вами должны понимать, что все это зависит и от того, какие действия будут у нас с вами на поле боя. Это очень важно не только для поддержки союзниками нас... мы не можем просто стоять на месте и рассчитывать, что десятилетиями нас будет кто-то поддерживать. Поэтому желаю нам всем успеха в этой борьбе. Я уверен, что должен быть положительный результат", - сказал он.
По мнению главы государства, некоторым странам трудно действительно понять ситуацию в Украине, потому что они не находятся непосредственно в ней. Однако, он отметил, что украинской команде сегодня удалось донести до союзников все нюансы относительно необходимой помощи.
"Поэтому поддержка не будет уменьшаться. По крайней мере, так сказали партнеры", - добавил Зеленский.
Президент также в очередной раз подчеркнул, что победой в этой войне Украина будет считать возвращение своих территорий и людей, а также достижение справедливости и наказания РФ за все преступления.
"В любом случае замороженный конфликт - это не победа", - сказал он.
Контрнаступление ВСУ
Украинские военные продолжают не только обороняться, но и наступать на некоторых участках фронта.
В частности, на востоке страны в течение прошлой недели удалось освободить еще 4 кв км украинских земель. Всего освобожденная площадь на Востоке составляет 24 кв км.
В то же время, на Юге за неделю в результате наступательных действий на определенных участках есть продвижение вглубь противника от линии обороны ВСУ. В течение недели там удалось освободить еще 10,2 кв км. Общая освобожденная площадь составляет 168,6 кв км.