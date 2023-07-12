Джо Байден подчеркнул, что США имеет большие возможностей и может предоставить Украине едва ли не больше военной помощи, чем другие.

В Вильнюсе стартовала двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена.

Как передает корреспондент УНИАН, перед закрытой встречей лидеры государств пообщались между собой публично.

В частности, в начале разговора Байден отметил храбрость украинцев и отметил, что она является образцом для подражания во всем мире.

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"Я с нетерпением жду того дня, когда у нас будет встреча и мы будем праздновать официальное членство Украины в НАТО", - сказал президент США.

Лидеры государств также затронули тему предоставления Украине кассетных боеприпасов.

В частности, Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Россия использует такие снаряды в Украине уже не один год - с первого дня вторжения 2014 года.

Он подчеркнул, что решение США о передаче Украине кассетных боеприпасов поможет украинцам спасти свои жизни.

Президент Украины также поблагодарил США за все предоставленные Украине оборонные пакеты.

"Это более 3 млрд долларов. Это огромная поддержка и большие деньги. Но эти деньги вы тратите не просто на борьбу, а на спасение наших жизней", - сказал Зеленский.

На это Байден ответил, что США - большая страна, которая может предоставить Украине едва ли не больше военной помощи среди всех других стран.

После этого СМИ попросили выйти из зала, а президенты США и Украины начали двустороннюю встречу.

Висковая помощь Украине от США

Как сообщал УНИАН, недавно США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, в рамках которого будут переданы в том числе и кассетные боеприпасы.

В украинском Минобороны отметили, что кассетные снаряды значительно помогут украинской армии освобождать свои территории и изменят ход игры на фронте.

Сегодня на брифинге в Вильнюсе Зеленский подчеркнул, что Украина будет использовать переданные США кассетные боеприпасы только на собственной территории. Он также добавил, что Украина до сих пор имеет значительную потребность в дальнобойном оружии.

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