Он подчеркнул, что Россия "не ищет мира всерьез", и неизвестно, сколько еще продлится война, пока мир наконец-то сделает все необходимое для мира.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Испанию поддерживать дальнейшие санкции против России.

Об этом он сказал в своей речи в Генеральных кортесах Испании, видеозапись которой размещена в Telegram-канале президента.

Зеленский подчеркнул, что война в Украине продолжается, а Россия "не ищет мира всерьез".

"А еще страшнее, что до сих пор мы не знаем, сколько еще будет продолжаться эта война, пока мир наконец сделает все, что необходимо для мира. Санкции нужны действительно мощные. Мощные. Как можно допускать, чтобы российские банки генерировали доходы, пока в украинских городах российские военные пытают до смерти обычных гражданских людей? Как европейские компании могут торговать в государстве, которое сознательно уничтожает наш народ?" - подчеркнул он.

Президент отметил, что знает, что многие испанские компании уже прекратили финансировать российскую военную машину из-за налогов.

"Но в то же время я хочу обратиться к некоторым компаниям таких как "Максам", "Порселаноса", "Серкобе" и другим компаниям - я думаю, вы их знаете лучше меня - прошу прекратить бизнес с Россией", - призвал Зеленский.

Он также отметил, что то, что пережили украинские города Буча, Бородянка и другие, - это военные преступления. "Преступления против человечности. Без сроков давности. Это абсолютно четкая основа для того, чтобы российские военные и командиры были осуждены международным судом. Как в этих условиях страны мира могут свободно покупать российскую нефть и допускать в свои порты российские корабли?" - подчеркнул президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что сейчас на территории Украины решается не только ее судьба, но и судьба всего "европейского проекта" и его ценностей.

"Я благодарен вашему государству за поддержку совместных европейских решений для мира. Но нам всем в Европе, что нам всем в мире нужно сделать еще больше для того, чтобы Россия все же начала искать мир. Чтобы Россия все же начала уважать международное право. Что для этого нужно? Все в Европе должны просто перестать бояться, перестать быть слабыми. Должны стать сильными. Ставить ценности и демократию выше, чем те угрозы, что Россия распространяет", - сказал он.

Президент также выразил уверенность, что страх - это не про испанцев. "Но я прошу вас сделать все, чтобы и у других государств Европы не было страха. Вы можете помочь нам, помочь миру. Дать нам оружие, которое нам необходимо... Можете поддерживать дальнейшие санкции, которые необходимы. А также - уничтожать страх перед Россией везде, где только можно его увидеть", - призвал Зеленский.

Раньше Зеленский рассказал на Совбезе ООН о зверствах РФ и призвал принудить агрессора к миру или самораспуститься.

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