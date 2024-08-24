Украинский президент иронично поаплодировал диктатору за то что тот бомбит собственные населенные пункты.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в настоящее время российский диктатор Владимир Путин бомбит свои села, а жители Курской области в шоке от того, что они верили в этого "демона".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.

"Он бомбит сейчас свои села. Просто браво (с этими словами Зеленский аплодирует - УНИАН). Просто, кроме аплодисментов, нет никакой реакции. Просто браво. Его люди там говорят: они в шоке, что они верили в этого демона", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что надо понимать, какое лицо Путин показывает своему обществу в Курской области.

Ситуация в Курской области

ВСУ в начале августа начали двигаться вперед на Курщине и взяли более 90 российских населенных пунктов. Кроме того, украинские воины приближаются к тому, чтобы взять в окружение примерно 3 тыс. российских оккупантов, которые находятся между границей Украины и рекой Сейм.

По сведениям аналитиков DeepState, в конце месяца наши защитники продолжали наступательные действия в Курской области. Сегодня эксперты сообщили, что ВСУ имеют успех к востоку от города Суджа.

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