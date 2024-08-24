Украинские воины продолжают наступательную операцию на территории Курской области РФ и имеют новый успех.
В то же время российские захватчики продвинулись в Покровском районе Донецкой области - возле поселка Гродовка и города Новогродовка, сообщили аналитики DeepState в своем Telegram-канале.
Стоит отметить, что 23 августа офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий сообщал об активизации интенсивности атак со стороны россиян, в том числе на Покровском направлении.
"Силы обороны Украины имели успех восточнее Суджи...", - поделились также в DeepState.
Продолжается полномасштабная война в Украине - что уже сообщалось о ситуации на Курщине
ВСУ начали наступательные действия в Курской области в начале августа и уже взяли под контроль более 90 населенных пунктов региона. На Курщине создали военную комендатуру.
Издание The Wall Street Journal узнало, что наши защитники приближаются к тому, чтобы между границей Украины и рекой Сейм взять в окружение примерно 3 тысячи российских захватчиков.