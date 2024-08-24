Россиянам удалось продвинуться возле двух населенных пунктов, утверждают эксперты.

Украинские воины продолжают наступательную операцию на территории Курской области РФ и имеют новый успех.

В то же время российские захватчики продвинулись в Покровском районе Донецкой области - возле поселка Гродовка и города Новогродовка, сообщили аналитики DeepState в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что 23 августа офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий сообщал об активизации интенсивности атак со стороны россиян, в том числе на Покровском направлении.

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"Силы обороны Украины имели успех восточнее Суджи...", - поделились также в DeepState.

Продолжается полномасштабная война в Украине - что уже сообщалось о ситуации на Курщине

ВСУ начали наступательные действия в Курской области в начале августа и уже взяли под контроль более 90 населенных пунктов региона. На Курщине создали военную комендатуру.

Издание The Wall Street Journal узнало, что наши защитники приближаются к тому, чтобы между границей Украины и рекой Сейм взять в окружение примерно 3 тысячи российских захватчиков.

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