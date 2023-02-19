Лидеры государств подвели итоги последних визитов и подробно обсудили следующие дипломатические меры.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили оборонное сотрудничество и реализацию украинской формулы мира.

"Продолжил дружеский диалог с президентом Франции", - сообщил Зеленский в Twitter.

В частности, лидеры государства обсудили оборонное сотрудничество и приближение мира.

Видео дня

"Подвели итоги последних визитов и детально обсудили следующие дипломатические меры, в частности по реализации нашей десятикрокової формулы мира", - добавил президент Украины.

Формула мира от Украины - что известно

В ноябре 2022 года на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу достижения мира и призвал лидеров иностранных государств помочь Украине реализовать ее.

По его словам, каждый из 10 пунктов формулы четко проработан: это радиационная и ядерная безопасность; продовольственная безопасность; энергетическая безопасность; освобождение всех пленных и депортированных; выполнение Устава ООН и восстановления территориальной целостности Украины и мирового порядка; вывод российских войск и прекращении боевых действий; возвращение справедливости; противодействие экоцида; недопущения эскалации; фиксация окончания войны.

26 декабря Кулеба заявил, что Киев планирует до конца февраля 2023 года организовать международный саммит для обсуждения формулы мира и завершения войны.

Вас также могут заинтересовать новости: