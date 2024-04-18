В Госдепе сказали, что сотрудничают и помогают Израилю десятилетиями, а не два года.

В США объяснили причину, по которой не помогают Украине сбивать российские ракеты и дроны, как они сделали это с иранскими, которые летели на Израиль.

Как сказал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, все дело в том, что американско-израильские и американско-украинские отношения "совершенно разные".

Американский чиновник отметил, что понимает слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что союзники сбивали иранские ракеты и дроны над Израилем, но боятся делать то же самое в Украине. Он прокомментировал, что президент "любой страны, которая испытывает такие нападения, будет искать любой способ защитить свой народ".

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Однако, Миллер заявил, что у США "совершенно разные отношения с Украиной и Израилем".

"У нас десятилетия партнерства с Израилем в сфере безопасности, где мы предоставляем им прямую военную помощь... в течение десятилетий. Мы имеем длительные, широкие связи между нашими и израильскими военными, которые длятся десятилетиями, а не только в течение двух лет конфликта", – отметил Миллер.

Он отметил, что Израиль является основным союзником США вне НАТО, а Украина находится в другом положении.

Миллер отметил, что США предоставляют Украине оборудование для защиты неба, в частности системы Patriot. Он подчеркнул, что США не собираются вступать в "прямой вооруженный конфликт с РФ".

"Мы не находимся в вооруженном конфликте с РФ, что требовало бы от американских самолетов патрулировать небо над Украиной и отвечать на российские атаки. И мы не собираемся вступать в прямой вооруженный конфликт", - сказал Миллер.

Помощь США Украине

13 февраля Сенат поддержал пакетный проект закона, которым предусмотрено предоставлении финансовой помощи Украине, Тайваню, а также Израилю на общую сумму $95 млрд. По состоянию на середину апреля документ так и не поддержали в Палате представителей. В Белом доме уже не раз призывали одобрить документ.

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