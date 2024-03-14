Генеральный секретарь Альянса призывает помогать Украине еще больше, чем раньше.

Нельзя позволить президенту Российской Федерации Владимиру Путину одержать победу в войне против Украины.

Об этом генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг сказал на брифинге в Брюсселе. "У украинцев не иссякает мужество. У них заканчиваются боеприпасы. Вместе у нас есть способности предоставить Украине то, в чем она нуждается. Сейчас мы должны продемонстрировать политическую волю для этого. Все союзники должны "копать глубже" и поставлять быстро. Каждый день задержек имеет реальные последствия на поле боя в Украине", - заявил Столтенберг.

По его словам, наступил критический момент: "Будет большой исторической ошибкой позволить Путину победить. Мы не можем позволить авторитарным лидерам применять силу. Это будет опасно для всех нас", - подчеркнул генеральный секретарь Альянса.

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По его словам, президент РФ Владимир Путин начал войну, чтобы попытаться закрыть двери НАТО, но потерпел неудачу, потому что Финляндия и Швеция получили членство в Альянсе. В то же время, Украина стала ближе к членству в НАТО, чем раньше.

При этом, генеральный секретарь Альянса подчеркнул, что Украина нуждается в еще большей поддержке, чем раньше.

Столтенберг сказал, что союзники Альянса предоставляют 99% из всей военной поддержки, которую получает Украина.

Он напомнил, что в 2023 году НАТО продолжало предоставлять Украине беспрецедентные уровни поддержки, включая артиллерию и боеприпасы, танки и бронетранспортеры, патрульные лодки, системы противовоздушной обороны, вертолеты, дроны и радары.

"Впервые, ряд союзников также отправили системы дальнего радиуса действия - британские ракеты Storm Shadow и французские Scalp. И союзники согласились отправить самолеты F16", - сказал Столтенберг.

Кроме того, союзники совместно объединились для создания Коалиций возможностей в отношении систем противовоздушной обороны, артиллерии и дронов. Еще несколько союзников подписали с Украиной двусторонние соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности.

"Беспрецедентная помощь от союзников НАТО помогла Украине выжить как независимому и суверенному государству, но Украина нуждается в еще большей поддержке", - подчеркнул Столтенберг.

Война в Украине: новости

По мнению обозревателей издания Bild, Путин использует каждую военную слабость для нападения и достижения целей - уничтожения Украины и порабощения украинского народа. В частности, к таким выводам они пришли после слов Путина о том, что сейчас бессмысленно со стороны России вести переговоры только из-за того, что у украинцев заканчиваются патроны.

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