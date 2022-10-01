В списке фигурируют дети и родственники президента РФ Путина и лиц из его близкого окружения, представители региональных элит и власти РФ, олигархи и лица из их близкого окружения, артисты и пропагандисты, должностные лица госкорпораций, представители вооруженных сил РФ.

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел ограничительные меры против более 3,6 тыс. физических и юридических лиц Российской Федерации.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Напоминается, что СНБО 30 сентября принял решение о введении новых пакетов санкций против физических и юридических лиц.

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Как подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО, санкции будут введены "против значимых физических и юридических лиц России, которые не нашли в себе мужество выступить в защиту человечности и международного права, или которые так или иначе вовлечены в агрессивные шаги против Украины и сообщества демократических народов".

В список, принятый СНБО, включены более 3,6 тыс. физических и юридических лиц:

это дети и родственники президента РФ Владимира Путина и лиц из его близкого окружения;

представители региональных элит и власти РФ;

олигархи и лица из их близкого окружения;

артисты и пропагандисты, в том числе граждане Украины;

коллаборанты, перешедшие на сторону врага;

чиновники государственных корпораций;

представители высшего руководящего состава вооруженных сил РФ;

представители т. н. "правительств "ЛНР/ДНР", оккупационной "власти" АР Крым и главарей незаконных вооруженных формирований, действующих на оккупированной территории Украины.

Также одобрены санкции против иностранных граждан - т.н. "международных наблюдателей", участвовавших в "референдумах" на временно оккупированных территориях Украины.

Санкции введены и против ключевых системообразующих компаний, банков, предприятий ОПК, добывающей, энергетической, коммуникационной, логистической и других сфер.

Попытка аннексии Россией временно оккупированных территорий Украины

Как сообщал УНИАН, 23-27 сентября на оккупированных частях четырех областей Украины оккупанты провели псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской – о выходе из состава Украины и присоединении к России, в Донецкой и Луганской – о присоединении к РФ. Российские военные заставляли людей голосовать под дулами автоматов.

Российские СМИ сообщили, что более 90% участников "референдума" проголосовали "за".

30 сентября президент РФ Владимир Путин объявил об аннексии частей четырех областей Украины и предложил Киеву провести переговоры.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что договориться о сосуществовании с Путиным невозможно, поэтому Украина будет вести диалог с другим президентом РФ. Глава государства убежден, что "только путь усиления Украины и изгнания оккупантов из всей ее территории возвращает мир".

В тот же день состоялось заседание СНБО Украины, участники которого рассмотрели пути противодействия попыткам России аннексировать украинские территории. По итогам заседания было принято решение о введении санкций к важным физическим и юридическим лицам России.

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