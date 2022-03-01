В частности, предлагается ограничить импорт нефти и газа из РФ, а также лишить состоятельных россиян "золотых виз" на проживание в странах-членах ЕС и других странах.

В Европейском парламенте призвали применить более жесткие санкции против Российской Федерации из-за военного вторжения в Украину.

Об этом говорится в сообщении на сайте Европарламента после голосования за резолюцию, в которой выражается поддержка предоставлению Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

В частности, депутаты ЕС призывают ввести более сильные санкции против РФ в связи с военным вторжением РФ в Украину.

В резолюции осуждается самым решительным образом незаконное вторжение России в Украину и высказывается требование, чтобы Кремль прекратил военные действия в Украине.

В тексте документа осуждается роль белорусского диктатора Александра Лукашенко в нападении на Украину.

Евродепутаты категорически отвергают российскую риторику, которая намекает на возможное применение оружия массового уничтожения. Они напоминают России о ее международных обязательствах и предупреждают об опасности ядерной эскалации конфликта.

Они также призвали Европейскую комиссию и страны-члены ЕС предоставить дальнейшую чрезвычайную гуманитарную помощь, во взаимодействии с гуманитарными агентствами ООН и другими международными организациями-партнерами.

Депутаты Европарламента приветствовали быстрое одобрение санкций ЕС, но хотят видеть более широкие ограничительные меры, которые должны быть направлены на стратегическое ослабление российской экономики и промышленной базы.

В частности, импорт наиболее важных для экспорта российских товаров, таких как нефть и газ должны быть ограниченными.

Также сказано, что надо запретить вкладывать новые инвестиции Евросоюза в Россию, и наоборот, запретить все российские инвестиции в Евросоюзе.

Депутаты ЕП призвали заблокировать все российские банки от европейской финансовой системы, а Россия должна быть отключена от международной платежной системы SWIFT.

Также ряд санкций, в том числе отключение от SWIFT, надо распространить и на Беларусь, призывают в ЕП.

Вместе с тем, в Европарламенте выступили за применение более целенаправленных санкций против российских лиц, и в частности, чтобы больше не было "золотых виз" для состоятельных россиян.

Также рекомендуется быстро ввести целенаправленные санкции против лиц, причастных коррупции на самом высоком уровне в России и Беларуси, а также против олигархов и должностных лиц, приближенных к руководству России.

Еще высказан призыв к Евросоюзу и всех союзных стран, которые позволяют россиянам проживать благодаря так называемым "золотым визам", что надо пересмотреть всех бенефициаров такого статуса, и отменить те разрешения на проживание, которые имеют состоятельные россияне и члены их семей, и особенно тех, которые связаны с подсанкционными лицами и компаниями.

Напомним, что сегодня Европейский парламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в Европейский Союз.

Вас также могут заинтересовать новости: