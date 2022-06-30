Джонсон считает, что Украина может освободить временно оккупированные Россией территории до конца года.

У властей Украины есть реалистичный план, который может изменить ход полномасштабной войны с Россией и о котором они сообщили партнерам.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время брифинга после саммита НАТО в Мадриде в четверг, 30 июня, отвечая на вопрос журналистов по поводу планов президента Владимира Зеленского победить уже в этом году.

Джонсон считает, что Украина действительно может освободить временно оккупированные РФ территории до конца 2022 года.

"Я ездил в Украину перед тем, как начался ряд этих саммитов, именно для того, чтобы понять, каково видение Зеленского и украинской власти. И они действительно видят путь, как изменить динамику войны в этом году, в ближайшие месяцы… И потому сейчас важно помогать, насколько мы можем, чтобы Украина выстояла", - сказал премьер Великобритании.

Джонсон согласился с необходимостью поставлять в Украину новое вооружение.

"С этим связаны поставки в Украину РСЗО, которые имеют особое значение" - добавил он, отметив, что украинские войска очень эффективно их используют на фронте.

"Мы считаем, что Украина способна отбросить Россию на позиции, где они были до 24 февраля 2022 года. А это именно тот результат, которого, как говорит Зеленский, он планирует достичь", - добавил премьер.

Как ранее сообщал УНИАН, в начале июня Путин в интервью российским пропагандистам заявил, что поставки Западом оружия в Украину может "затянуть вооруженный конфликт", а Россия якобы сделает соответствующие выводы если Запад будет поставлять Украине ракеты дальнего действия.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на саммите лидеров G7 заявил, что хочет завершить развязанную Россией войну до конца 2022 года.

После чего спикер президента Российской Федерации Дмитрий Песков 28 июня цинично заявил, что война в Украине закончится, если в Киеве отдадут приказ о сложении оружия и капитулируют.

На что в Офисе президента Украины заявили, что Россия действительно может завершить войну в Украине в любой момент, если ее руководство вдруг станет адекватным.

В свою очередь начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что события, которые ознаменуют переломный момент в войне против Российской Федерации, ожидаются уже с начала августа. Боевые действия до конца года снизятся к минимуму.

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