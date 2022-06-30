ВСУ выгнали российские войска с острова в Черном море.

Сегодня ночью Вооруженные Силы Украины нанесли удара по Змеиному с помощью САУ "Богдан", после чего российские оккупанты покинули остров. ВСУ намерены дислоцировать там свои силы.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отреагировал на успешную операцию украинских войск в Черном море, опубликовав архивное фото с острова на своей странице в Facebook.

"Где там наш Севастополь?!" - написал Данилов под фотографией, сделанной на Змеином в августе 2021 года.

Напомним, ранее секретарь СНБО в очередной раз напомнил кремлевским чиновникам, что Крым - это украинская территория и она будет деоккупирована "без попыток, сразу".

Остров Змеиный: ВСУ выгнали российских оккупантов

Как ранее сообщал УНИАН, ночью украинские войска нанесли удар по Змеиному после чего российские оккупанты покинули остров.

Освобождение острова Змеиный украинскими бойцами привело к потере контроля России над этой частью Черного моря. Это стало огромной победой ВСУ, поскольку оккупационные войска хотели использовать остров как оружие против Украины.

По словам военно-политического обозревателя Алексея Коваленко, на сегодня ВСУ завершили первый этап деблокады Черного моря, и создали условия, когда российскому военному флоту опасно находится в Черном море на расстоянии до 200 км от линии берега Украины.

В Генштабе заявили, что ВСУ намерены дислоцировать на острове свои силы.

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