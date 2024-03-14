Под "переговорами" с Киевом Путин подразумевает не что иное, как капитуляцию Украины.

Журналисты издания обратили внимане на отрывок интервью российского президента Владимира Путина пропагандисту Дмитрию Киселеву, в котором он сказал: "Сейчас вести переговоры только потому, что у них патроны заканчиваются, как-то нелепо с нашей стороны".

Обозреватель издания Филипп Пятов высказал мнение, что "одно это предложение ясно дает понять: Путин использует каждую военную слабость для нападения и достижения целей - уничтожения Украины и порабощения украинского народа".

"Это разоблачает мышление диктатора и наивность тех политиков, кто верит в мирные переговоры с РФ", - подчеркнул журналист.

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Пятов отметил, что в настоящее время Украина терпит неудачи на нескольких фронтах из-за того, что получает недостаточно оружия и боеприпасов и по логке некоторых политиков в таких условиях Путин должен быть готов к переговорам. "Но российский диктатор следует совершенно другой логике. Под "переговорами" Путин на самом деле подразумевает не что иное, как капитуляцию Украины", - объяснил обозреватель.

С такой оценкой согласен и заместитель главного редактора издания Пауль Ронцхаймер.

"Это ответ всем, кто продолжает требовать от Украины и Запада шагов, чтобы сделать переговоры возможными. Несмотря на неудачи 2022 года, когда его войска не смогли взять Киев и он потерял территории на востоке и юге, цель Путина НИКОГДА не менялась: Путин хочет уничтожить Украину за счет еще большего числа своих войск и военной экономики, лишить ее существования, стереть культуру. Что касается Запада: если мы не сможем сделать больше, рано или поздно Путин достигнет этой цели. Сейчас время играет в его пользу", - констатировал журналист.

Вероятные переговоры РФ и Украины

Власти Украины не раз говорили, что Кремль не хочет, чтобы наступил настоящий мир, поскольку его цель - захватить всю территорию Украины. Также украинские власти считают, что РФ может использовать переговоры для накопления силы, чтобы потом снова пойти в атаку.

В конце февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова заявил, что готов посадить за стол переговоров в Стамбуле представителей Украины и РФ, чтобы они обсудили вопросы работы Черноморского зернового коридора.

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