Глава ОП подчеркнул, что ситуация остается сложной.

Чтобы реальные переговоры о прекращении огня начались, нужно лишить Россию ресурсов для продолжения войны. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время заседания Конгресса местных и региональных властей во Львове, сообщает "Суспільне Львів".

"Еще раз подчеркиваю, что помогают только сильным, поэтому должны оставаться сильными. Реальные переговоры об устойчивом мире начнутся только тогда, когда у врага не станет ресурсов продолжать войну, поэтому впереди невероятно большая работа", - сказал он.

Руководитель ОП напомнил, что 24 октября президент Украины Владимир Зеленский представил план победы. Этот документ адресован международным партнерам и в нем изложена позиция нашей страны и реальные механизмы завершения войны.

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По словам Ермака, 1087 из 1261 местных советов в Украине приняли обращение в поддержку плана. Еще 174 совета собираются это сделать в ближайшее время.

"Эти обращения содержат ключевой месседж плана победы и призывов его поддержать. Результаты во многом зависят от позиции наших ключевых партнеров: США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Дании, Польши, Норвегии, Японии, Нидерландов, других стран ЕС и мира. И наши регионы продолжают большую работу с партнерами в этих странах", - подчеркнул глава ОП.

Кроме того, Ермак добавил, что украинцы активно рассказывают мировому обществу видение окончания войны Украины. Он добавил, что зарубежные визиты украинских делегаций уже принесли весомые результаты.

"Ситуация остается сложной, враг продолжает наступление, пропаганда РФ тем временем пытается убедить мир в неизбежности глобального заговора, в том, что российский диктат - это безальтернативное будущее. Это не так и мы должны быть сильными, чтобы свести этот план на нет. Наш враг хочет не окончания войны, он хочет нашей капитуляции, нашей и наших союзников. Если Россию не принудить к справедливому миру, то мира не будет. Будет пауза и эту паузу Москва использует для восстановления сил и продолжения наступления", - объяснил глава ОП.

Переговоры между Украиной и РФ - важные новости

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что к мирным переговорам надо принуждать Россию, а не Украину. Также он пообещал усиление санкций против РФ во время председательства Польши в ЕС.

Кроме того, в ISW объяснили, как российский диктатор Владимир Путин срывает переговоры с Украиной. Глава РФ пытается искривить украинское законодательство, чтобы поставить под сомнение легитимность президента нашей страны.

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