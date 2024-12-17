Прибегнул к старым нарративам: в ISW объяснили, как Путин срывает переговоры с Украиной

Диктатор пытается искривить украинское законодательство, чтобы поставить под сомнение легитимность украинского президента.

Российский правитель Владимир Путин заявил, что смена украинской власти является предпосылкой для переговоров с Россией, ставя под сомнение легитимность президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщил Институт изучения войны (ISW), 16 декабря Путин снова вернулся к нарративу о нелегитимности украинской власти, повторив фейковый тезис, что якобы Конституция Украины позволяет лишь продление полномочий Верховной Рады, но не президента, даже в условиях военного положения. Он обвинил Украину в нарушении конституционных норм, продлевая полномочия Зеленского.

Впрочем, на самом деле украинское законодательство четко регулирует избирательный процесс во время военного положения, которое введено с февраля 2022 года. В таких условиях проведение президентских, парламентских или местных выборов невозможно.

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Аналитики отметили, что Кремль снова взялся за искажение украинских законов, чтобы подчеркнуть необходимость смены власти в Киеве как условия для любых переговоров с Россией. В ISW отмечают, что Кремль не заинтересован в честных переговорах и стремится к максимальным уступкам от Украины, в частности путем устранения легитимного правительства.

"Кремлевские чиновники продолжают грубо искажать украинскую Конституцию, чтобы поддержать этот нарратив. Это согласуется с многолетней российской пропагандой, направленной на подрыв украинского суверенитета", - отметили аналитики.

Переговоры с РФ - последние новости

Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен готовиться к тому, чтобы заключить соглашение о завершении войны. По его словам, он намерен обсудить это с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Также Трамп не исключил, что может отменить разрешение для Украины наносить удары западным оружием в глубь территории РФ.

Как писал директор программы по Евразии в Институте ответственного государственного управления Квинси Анатоль Ливен, Трампу придется решить, на каком этапе урегулирования конфликта нужно привлекать к этому процессу Киев. Он считает, что к начальному этапу урегулирования конфликта Украину привлекать не нужно.

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