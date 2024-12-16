По словам военного, вероятно, произойдет остановка боевых действий, однако не перемирие.

Украинцам не нужно тешить себя ожиданиями, что в случае переговоров и возможного перемирия война закончится. Такое мнение высказал капитан Роберт Бровди с позывным "Мадьяр", который вскоре станет комбригом бригады "ОБрУБАС" (ранее 414 отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем).

"Те, кто сейчас на диване, любят, когда мы там что-то отбили - Харьковщина, Херсон. А когда карта красная и враг постоянно движется, - критикуют. А вы забыли, с кем мы воюем? Вы забыли о доминировании вражеской силы, о нашем обеспокоенном, взволнованном, но не сильно деятельном партнерстве? Партнерскую поддержку, которая постоянно рефлексирует от геополитики и всяких внутренних раскладов, а не от нашей реальной потребности...", - отметил "Мадьяр" в интервью "Укринформу".

Когда журналист спросил у военного, верит ли он в перемирие, он ответил:

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"Я верю в наши силы. Потому что это не перемирие, а остановка боевых действий, и эта ситуация вероятна. Особенно, если о нас будут говорить на весь мир, что Украина готова к переговорам. Это разве не призыв к агрессору, не свидетельство, что мы выдохлись и готовы договариваться? А раз мы готовы договариваться - тогда точно не на наших условиях. А я в наши силы верю, в те, что у нас есть. Возможна остановка, не конец. И не надо розовых очков", - подчеркнул капитан.

Также Роберт Бровди прокомментировал вопрос журналиста о том, что некоторые военные эксперты считают, что дроны - это хорошо, однако артиллерия является №1 на фронте, и действительно ли это так. По его словам, артиллерия стреляет в тумане, однако ей тоже необходимы "глаза", чтобы видеть, куда целиться.

"Есть базовые артиллерийские бригады, которые держат определенную полосу, а есть средства артиллерии у каждой из бригад, которые на полосе работают. И вот когда у тех базовых бригад, в день 500 выстрелов - то с истощенными стволами, которые стреляют не всегда точно, замещает ли артиллерия беспилотную технику? Да, артиллерия стреляет в тумане, но ей тоже нужны "глаза", чтобы видеть, куда в тумане лупить. Во всех остальных вещах беспилотники уже давно артиллерию обошли в 10 махов - из-за истощенности и недостаточного количества средств артиллерийских и боеприпасов", - заметил "Мадьяр".

По его словам, если украинцам не хватает выстрелов, тогда у врага получается проводить более успешные штурмовые действия.

"Единственное, чем это можно остановить - дистанционным минированием, круглосуточным патрулированием для выявления передвижений личного состава или техники и нанесения поражений. То есть силами БпЛА. Это не подменяет важность артиллерии. Артиллерия - это боги войны, но той войны - 2022-2023 годов", - добавил воин.

Война в Украине - последние новости

Ранее пресс-секретарь оперативно-тактической группировки войск "Луганск" Анастасия Бобовникова рассказала, что российские оккупанты стирают Торецк абсолютно до основания, однако продвигаются очень медленно.

В то же время аналитики DeepState сообщили, что украинские военные восстановили позиции возле Колесниковки на Купянском направлении в Харьковской области. В свою очередь оккупанты продвигаются в нескольких районах Донецкой области.

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