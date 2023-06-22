Источник на Кипре подтвердил, что переговоры с Израилем велись по этому поводу.

Израиль и Кипр провели переговоры о продаже танков Merkava. Один из обсуждаемых вариантов заключается в том, что Кипр закупит израильские танки, а затем отправит на Украину более старые танки российского производства.

Издание Haaretz пишет, что введенный после того, как израильский бронетанковый корпус понес тяжелые потери против Египта и Сирии в войне 1973 года, и с целью снижения зависимости от иностранных поставок оружия, Merkava — библейское слово "колесница" на иврите — уже имеет четвертое поколение.

Merkava Mark III был принят на вооружение в 1990 году, а в 2020 году был выведен из эксплуатации. Mark III оснащен 120-мм пушкой, способной поражать бронированные цели, в том числе танки. Предыдущие версии танка имели 105-мм пушки.

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Mark III также может стрелять противотанковыми ракетами LAHAT, дальность действия которых примерно в два раза больше, чем у ракет AT-11 Sniper, запускаемых танками Т-80У, которые в настоящее время используются на Кипре. За 30 лет, прошедших с тех пор, как модель танка вступила в строй, в нем было несколько модернизаций брони и систем управления огнем. В 1995 году, например, она представила систему БАЗ, которая улучшила управление огнем и захват цели во время движения. Одним из важнейших улучшений, которое не получило широкого распространения в танках Mark III, была система активной защиты Trophy. Вместо этого израильские военные предпочли установить систему Trophy на танки Merkava Mark IV.

На прошлой неделе глава отдела координации экспорта министерства обороны Яир Кулас заявил в интервью ежедневной экономической газете Calcalist, что Израиль ведет переговоры с двумя странами, в том числе с одной в Европе, относительно продажи старых танков Merkava, которые больше не выпускаются, но используются израильской армией.

Если сделка состоится, это будет первая продажа Израилем танка Merkava европейской стране. В Минобороны отказались назвать страну, которую имел в виду Кулас.

После интервью Куласа несколько веб-сайтов и различных аккаунтов в социальных сетях заявили, что указанная страна — Кипр. В прошлом году администрация Байдена отменила эмбарго на поставки оружия на Кипр, что позволило заключить такую сделку.

В ответ министерство обороны заявило, что "из-за войны в Европе несколько стран проявили интерес к покупке из резервов Израиля, в том числе старых танков Merkava, которые были выведены из эксплуатации много лет назад. Переговоры еще не привели к соглашению, и ни Министерство обороны, ни заинтересованные страны не одобрили".

Чиновник на Кипре подтвердил Haaretz, что между двумя странами ведутся переговоры, но отказался сообщить подробности о самой сделке или сроках ее завершения.

В прошлом месяце министр обороны Йоав Галлант посетил Кипр. Во время встречи со своим кипрским коллегой Михалисом Гиоргалласом он сказал, что "Кипр и Израиль имеют значительные партнерские отношения в области вооружений на основе двусторонних соглашений между нашими правительствами. Мы ценим оборонную промышленность Израиля как надежного партнера в наших усилиях по повышению нашей безопасности и сдерживания".

Две недели спустя президент Кипра Никос Христодулидис посетил Израиль и встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Его визит совпал с операцией Мэй в Газе, в ходе которой палестинские боевики обстреляли ракетами центральную часть Израиля. Во время встречи Христодулидес подчеркнул, что он решил посетить Израиль "несмотря на террор", чтобы обсудить общие стратегические вопросы. Позже два лидера провели телефонный разговор, в ходе которого договорились "продолжать продвигать" вопрос, поднятый на встрече. Кроме того, в начале этой недели Никосию посетил советник по национальной безопасности Цахи Ханегби.

Ранее в этом году несколько СМИ в США и Европе сообщили, что Кипр согласился передать свои старые танки российского производства Украине, которая отчаянно нуждается в военной технике на фоне российского вторжения и последовавшей войны, в обмен на более новые западные танки.

Возможно, это заложило основу для трехсторонней сделки, по которой израильские танки заменят старые кипрские, а Кипр, в свою очередь, передаст эти старые танки Киеву. Ранее на этой неделе президент Христодулидис опроверг это сообщение, добавив, что его страна "не предпримет никаких действий", которые сделают ее уязвимой перед военной угрозой со стороны Турции.

Аналитик по вопросам безопасности и основатель Geopolitan Cyprus Джон Иоану сказал Haaretz, что, по его мнению, попытка связать израильско-кипрские переговоры с войной на Украине основана на "российской дезинформации в социальных сетях". Он добавил, что одним из соображений Кипра при покупке израильского оружия являются вероятные трудности с получением запасных частей для российских танков в течение следующих нескольких лет из-за операций российских военных в Украине и международных санкций против Москвы.

Продажа танков Merkava - что известно

16 июня издание Reuters сообщило, что Иерусалим ведет переговоры о продаже танков Merkava двум странам в Европе. При этом в Минобороны Израиля заявили о рекордном спросе на продукцию на фоне предоставления Украине оружия для войны с Россией.

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