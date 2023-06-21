Данные танки создавались с более узкими гусеницей и колеей, отметил эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов сомневается, что Украина получит израильские танки Merkava.

Как отметил эксперт, скорее всего, ВСУ могут передать советские танки те страны, которым Израиль продаст свои.

Говоря об особенностях танков Merkava, Жданов сказал сделуюшее:

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"Это не самый широкий танк, он создавался с более узкой гусеницей и более узкой колеей для того, чтобы он чувствовал себя более уверенно в каменной пустыне, помещаться между вот этими естественными препятствиями, которые там могут быть. Это абсолютно не влияет на его применение в каких-то других климатических условиях".

Эксперт резко отбросил выводы, что этот танк нигде, кроме Израиля, не смогут применять: "Это абсолютно необоснованные претензии".

Также Жданов сообщил, что при создании танка Merkava за основу бралась конструктивная схема построения советской БМП-1.

Танки Merkava - что сообщалось ранее

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль ведет переговоры о продаже своего танка Merkava двум странам, одна из которых находится в Европе. Это станет первым случаем экспорта флагманской боевой машины.

Сообщалось, что Израиль снял с хранения 200 боевых машин - танки Merkava Mk.2 и Merkava Mk.3. Военный эксперт Андрей Крамаров не считает, что в Иерусалиме резко примут решение о передаче наступательного оружия Киеву, учитывая, что ранее Израиль не охотно оказывал помощь Украине.