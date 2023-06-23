До сих пор Израиль помогал Украине только нелетальными средствами.

Израиль не хочет передавать Украине свое оружие по двум причинам, напрямую связанным с Россией и Ираном. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью The Jerusalem Post.

Он отметил, что в вопросах военной помощи Украине Израиль изначально находится в особой ситуации, которая отличается от положения Польши, Германии, Франции и других стран-партнеров Украины.

"У нас тесная военная "граница" с Россией. Наши пилоты летают рядом с российскими пилотами в небе Сирии. И я считаю важным, чтобы мы сохраняли нашу свободу действий против попыток Ирана создать военные позиции на нашей северной границе", – поясняет Нетаньяху.

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Вторая причина не давать Украине оружие – это опасения, что оно может стать трофеями россиян на поле боя и после будет передано в руки Ирана, который постарается использовать это оружие против самого же Израиля.

"Это не теоретическая возможность. Так, собственно, и произошло с западными противотанковыми средствами, которые мы сейчас находим у наших границ. Так что мы должны быть очень осторожны здесь", – отмечает премьер.

По словам Нетаньяху, с учетом вышесказанного, Израиль намерен сохранять "сбалансированный подход" и проявлять осторожность.

Израильская помощь Украине

До настоящего времени Израиль ограничивался в основном гуманитарной помощью Украине – медицинским оборудованием и т.п. Также известно, что весной этого года Украина получила некоторое количество израильских радаров, которые помогут отслеживать российские ракетные атаки.

Однако поставок летального оружия, в особенности используемого на передовой, со стороны Израиля до сих пор не было. Накануне стало известно, что Израиль может поставить некоторое количество своих танков "Меркава" на Кипр, а тот передаст Украине свои старые танки Т-80. Но пока эта сделка еще далека от реализации.

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