Украина получила первые три из 16 радаров RADA ieMHR производства израильской компании RADA Electronic Industries.
Как пишет Israel Defense, радары помогут в обнаружении и предупреждении атак российских ракет. Передача такого оборудования требует одобрения Минобороны Израиля.
Первое фото трех RADA ieMHR на территории Украины показал в Twitter израильский волонтер Натан флаер.
Отмечается, что израильская система безопасности использует радары RADA для идентификации и классификации самолетов и ракет. Они также подключены к системе оповещения, предупреждающей сотрудников полигона, которым грозит опасность, о необходимости скрыться.
Помощь Израилю в защите украинского неба
Как ранее сообщал УНИАН, Израиль поможет Украине с разработкой "умной" системы оповещения о ракетных обстрелах и дронных атаках.
В частности, они объявили о передаче сверхсовременной системы оповещения о воздушной угрозе Tzeva Adom. С ее помощью украинцы ранее будут узнавать о подлете вражеских ракет и беспилотников, причем даже тех, которые сейчас не видит ПВО.
В Киеве в мае пройдут испытания гражданской системы предупреждения о ракетных ударах, которую Израиль разработал для Украины.