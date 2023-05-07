Волонтер показал первое фото трех RADA ieMHR на территории Украины.

Украина получила первые три из 16 радаров RADA ieMHR производства израильской компании RADA Electronic Industries.

Как пишет Israel Defense, радары помогут в обнаружении и предупреждении атак российских ракет. Передача такого оборудования требует одобрения Минобороны Израиля.

Первое фото трех RADA ieMHR на территории Украины показал в Twitter израильский волонтер Натан флаер.

Видео дня

Отмечается, что израильская система безопасности использует радары RADA для идентификации и классификации самолетов и ракет. Они также подключены к системе оповещения, предупреждающей сотрудников полигона, которым грозит опасность, о необходимости скрыться.

Помощь Израилю в защите украинского неба

Как ранее сообщал УНИАН, Израиль поможет Украине с разработкой "умной" системы оповещения о ракетных обстрелах и дронных атаках.

В частности, они объявили о передаче сверхсовременной системы оповещения о воздушной угрозе Tzeva Adom. С ее помощью украинцы ранее будут узнавать о подлете вражеских ракет и беспилотников, причем даже тех, которые сейчас не видит ПВО.

В Киеве в мае пройдут испытания гражданской системы предупреждения о ракетных ударах, которую Израиль разработал для Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: