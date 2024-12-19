Экс-посол отметил, что на "капитуляционных условиях" Украина могла закончить войну и в 2022 году.

В Сети много обсуждают возможные намерения Дональда Трампа относительно войны в Украине. Но на самом деле сейчас можно лишь догадываться и строить предположения, какими будут основные элементы его мирного плана. Об этом в интервью "Радио Свобода" сказал Олег Шамшур, бывший посол Украины в США (2006-2010 гг.).

Он выразил мнение, что Трамп еще формулирует свой план завершения войны в Украине. "Мы можем только догадываться и делать предположения, какими будут основные элементы этого плана... Честно говоря, то, что мы знаем, совершенно не добавляет не то что оптимизма, а вгоняет в такой глубокий пессимизм", - сказал Шамшур.

Экс-посол отметил, что на "капитуляционных условиях" Украина могла закончить войну и в 2022 году. "Важно не просто ее завершить, а завершить на условиях... Понятно, что они не будут уже - это абсолютно понятно - идеальными для Украины, но по крайней мере будут приемлемыми для Украины", - отметил он.

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Шамшур также добавил, что те элементы плана Трампа, о которых известно из заявлений членов его внешнеполитической команды и близкого окружения, свидетельствуют о том, что "Трампа беспокоят не интересы Украины".

"Его беспокоят интересы высвобождения и задачи высвобождения своих рук для решения внутриполитических и внешнеполитических проблем. Прежде всего - противостояние Китаю", - сказал он.

Так, заметил Шамшур, он не видит "положительных для нас варантов окончания войны, если по крайней мере не будет решена главная задача сейчас". "А главная задача заключается даже не в выяснении элементов плана Трампа или возможных сроков начала переговоров. Главный вопрос - это остановить Путина. Ну, отбросить - в идеальном варианте. Тогда можно говорить о разных вариантах, разных позициях. Если этого не случится, то любые переговоры пройдут под диктовку со стороны российской стороны", - подчеркнул экс-посол.

Он добавил, что таким образом, усилия Украины и наших партнеров должны быть направлены именно на остановку продвижения Путина.

Что известно о мирном плане Трампа

Как сообщал УНИАН, в ноябре издание The Wall Street Journal, ссылаясь на информацию осведомленных источников, писало, что "мирный план" Трампа по завершению войны в Украине может включать требование отказаться от вступления в НАТО на 20 лет и замораживание линии фронта без возвращения территорий.

В то же время в команде Трампа отстаивают позицию, что США не будут отправлять американских мужчин и женщин поддерживать мир в Украине. И не будут за это платить в ожидании, что этим займутся поляки, немцы, британцы и французы.

Директор Сети новых геополитических исследований Михаил Самусь высказал мнение, что Трамп может подписать два отдельных меморандума с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Также он считает, что Трамп попытается заморозить войну, потому что закончить ее невозможно.

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