Как заявил аналитик, задача для Трампа - найти мотивацию для Путина, чтобы он прекратил эту войну.

Избранный президент США Дональд Трамп может подписать два отдельных меморандума с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Такое мнение в эфире Радио свобода высказал директор Сети новых геополитических исследований Михаил Самусь.

"Я считаю, что пока есть Путин, введение любых сил и даже заморозка конфликта маловероятна", - убежден Самусь.

В то же время, аналитик признает, что идея о миротворческих силах принадлежит избранному президенту США Дональду Трампу.

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Также он считает, что Трамп попытается заморозить войну, потому что закончить ее невозможно.

"Эта война будет продолжаться до тех пор, пока существует Россия и Украина, обе эти страны, или империя и наша страна - не могут существовать вместе. Поэтому, войну нельзя заморозить. В этих исторических реалиях дождаться, когда, возможно умрет Путин, а потом уже в новых исторических реалиях действительно реализовывать наши национальные задачи по возвращению оккупированных территорий и установления справедливого мира", - сказал Самусь.

Как отметил эксперт, европейцы и американцы в разговорах с ним высказывают мнение, что во времена Путина фактически невозможно будет, кроме военного пути, добиться возвращения оккупированных территорий.

"Заморозка означает просто прекращение огня. Больше никаких договоренностей с путинским режимом нельзя даже обсуждать. Какой смысл? Они все равно их нарушат. И тем более - что можно обсуждать с военным преступником? То есть, режима прекращения огня можно достичь. Далее идет определенный период стабилизации. Именно об этом периоде мы сейчас говорим. Нужны ли какие-то миротворческие (силы)?", - сказал Самусь.

Он считает, что речь может идти только об удержании мира или удержании заморозки (peacekeeping).

"Например, Трамп говорит: я договорился с Путиным, я договорился с Зеленским. Все, прекращение огня с такого-то часа, с такого-то числа. После того, вводятся стабилизационные или какие-то силы по удержанию мира от Великобритании, Франции, и, возможно, еще какой-то страны", - подчеркнул Самусь.

Аналитик добавил, что эти силы могут быть введены "под эгидой Трампа", потому что в НАТО не возьмут ответственности, и не действуют никакие мандаты ООН.

"Если Путин согласится под слово Трампа на то, что эти войска вводятся для того, чтобы действительно стабилизировать ситуацию - этого уже достаточно. Не надо подписывать даже ничего. Возможно, подписать какой-то меморандум с Путиным, с Зеленским, что эти стороны под слово Трампа соглашаются прекратить огонь, - сказал Самусь и допустил, что может быть предусмотрено, чтобы войска отходили на 2-10 км от линии соприкосновения, а в ту зону под слово и гарантии Трампа заводятся эти силы. - Найти мотивацию для Путина, чтобы он прекратил эту войну - это задача для Трампа. Он заявил, что будет добиваться мира. Теперь, пусть выполняет. Я ему, честно говоря, ничего не могу посоветовать с точки зрения чем можно убедить Путина, кроме того, чтобы предоставить Украине крылатые ракеты Tomahawk".

В то же время, реалистичность реализации идеи Трампа будет зависеть от его решимости.

Эксперт считает, что договариваться Украине с россиянами напрямую вообще не надо, потому что нет смысла. Он имеет в виду не только Путина, но и россиян в целом.

"С Россией нет смысла подписывать никаких договоренностей. Если Трамп хочет подписывать - пусть подписывает. Мы не будем. Ceasefire - это прекращение огня. Окей, мы прекращаем огонь без всяких бумажек. Потому что эти бумажки не стоят ни копейки", - сказал Самусь.

Он убежден, что после периода правления Путина должно наступить разрушение "российской империи", но Украина должна это обеспечить.

Как сообщал УНИАН, в ноябре издание The Wall Street Journal, ссылаясь на информацию осведомленных источников, писало, что "мирный план" Дональда Трампа по завершению войны в Украине может включать требование отказаться от вступления в НАТО на 20 лет и замораживание линии фронта без возвращения территорий. В то же время, в команде Трампа отстаивают позицию, что США не будут отправлять американских мужчин и женщин поддерживать мир в Украине. И не будут за это платить в ожидании, что этим займутся поляки, немцы, британцы и французы.

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