Кулеба также не считает целесообразной идею о размещении британских и французских миротворцев на линии фронта, заявив, что эти деньги лучше потратить на поставку оружия.

Новому президенту США Дональду Трампу будет сложно договориться о мире в Украине. Как заявил бывший министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в комментарии The Times, между Россией и Украиной все еще существуют "фундаментальные разногласия", которые делают мир невозможным.

"На мой взгляд, быстрых переговоров не будет", - сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал членства в НАТО в качестве цены за мир. Однако Кулеба считает, что Альянс предложит Украине присоединиться к нему только через 10-20 лет. При этом, по его словам, такоео предложение неприемлемо, поскольку в этотй период Украина будет уязвима для дальнейших российских атак.

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"Реальным концом этой войны будет то, что в ней выживет только один из нас. Либо Украина, либо Путин", - сказал он.

Кроме того, Кулеба раскритиковал идею о размещении британских и французских миротворцев на линии фронта, пока Украина ожидает членства в НАТО, заявив, что эти деньги лучше потратить на поставку оружия:

"Смета миротворческой миссии составляет 40 000 военнослужащих. Попробуйте растянуть 40 000 солдат вдоль 1500-километровой линии фронта. Это будет очень тонкая красная линия".

В то же время экс-глава МИД не считает, что Трамп выполнит свою угрозу прекратить военную помощь Украине. По его словам, Трамп будет вынужден изменить свое мнение, если Киеву снова будут угрожать российские войска.

"У него отличные инстинкты в оценке того, что выгодно ему здесь и сейчас - и это может измениться. Если на поле боя дела для Украины пойдут совсем плохо, возникнет риск быть обвиненным в том, что он бросил Украину под поезд. Он изменит свое мнение и окажет помощь", - заявил он.

Кулеба также сказал, что европейские политики слишком боятся своих избирателей, чтобы увеличить расходы на оборону, и обвинил их в том, что они игнорируют данные разведки о реальной возможности войны с Россией.

Однако, по его словам, у Великобритании, Германии и Франции не будет другого выбора, кроме как продолжать военную помощь.

"Я не думаю, что Европа предаст Украину по очень простой причине - потому что они знают, что если Украина падет, война придет на их землю. Поэтому, какой бы ни был чек за поддержку Украины, чек за то, что они сами будут вести войну, будет гораздо выше", - сказал он.

Трамп и война в Украине

Трамп ранее заявлял, что вопрос завершения войны в Украине является его главным приоритетом, она важнее ситуации на Ближнем Востоке.

Западные СМИ со ссылкой на источники в команде Трампа пишут, что новоизбранный президент США еще не представил Киеву какого-либо конкретного мирного плана, однако последние встречи и беседы между Зеленским, Трампом и их советниками "были конструктивными".

В то же время, по оценке Foreign Affairs, победа Путина обойдется США в семь раз дороже, чем поддержка Украины.

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