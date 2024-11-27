По его словам, может наступить самый опасный момент для Украины в этой войне.

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что одно из его самых больших опасений заключается в том, что избранный президент США Дональд Трамп прекратит предоставлять Украине оружие и боеприпасы. "Голодная диета" может стать попыткой сделать Киев более сговорчивым, если план мира Трампа провалится. Кулеба отметил, что последствия этого будут ужасными.

"Линия фронта на Донбассе разрушится, и россияне окажутся у ворот Днепра, Полтавы и Запорожья. Это будет самый опасный момент для Украины в этой войне", - сказал он Politico.

Кулеба ожидает продолжения эскалации войны, однако считает, что она не выйдет из-под контроля и все стороны четко выверяют свои действия и сигнализируют о намерениях, чтобы уменьшить вероятность просчета с катастрофическим результатом. При этом у ВСУ связаны руки в использовании дальнобойных ракет, тогда как Кремль заранее проинформировал Вашингтон о своем намерении запустить межконтинентальную баллистическую ракету.

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По мнению экс-министра, если Трамп действительно лишит Украину помощи, то решающей станет позиция Европы. Он пока не уверен, сделает ли ЕС шаг навстречу, чтобы компенсировать потерю или уменьшение поддержки от Штатов.

"Если они найдут способ продолжить поставки и увеличить их, это даст Украине больше времени. Самое большое неизвестное в этом уравнении - насколько Европа будет готова это сделать. У европейцев будет два варианта. Они могут либо придерживаться выжидательной стратегии и следовать за Трампом, либо принять тот факт, что им придется нести большую долю ответственности", - пояснил Кулеба.

Он добавил, что ЕС не может сам по себе заменить объем помощи от США - это зависит от европейской способности и готовности резко увеличить собственное производство вооружений в течение короткого периода времени. По словам Кулебы, прогнозировать развитие событий в США легче, чем в Европе, поскольку последняя - более сложная.

В то же время экс-министр уверен, что Франция, Великобритания, страны Северной Европы и Балтии захотят усилить свою поддержку. Проблемой является Германия, где должны пройти выборы. Кулеба выразил разочарование тем, что многие на Западе не осознают важности и последствий этой войны.

"Вы не можете выиграть войну, когда Россия четко знает, какова ее стратегическая цель в каждой детали; Украина знает, какова ее стратегическая цель в каждой детали; но Запад, без которого Украина не может победить, не знает, за что он воюет... Это настоящая трагедия этой войны", - говорит он.

По мнению экс-министра, положительным моментом является то, что всегда есть шанс, что правитель РФ Владимир Путин совершит ошибку, которая разозлит Трампа. На это он надеется больше, чем на стойкость союзников.

Также Кулеба прокомментировал заявление посла Украины в Лондоне Валерия Залужного о начале Третьей мировой войны. Он не согласен с этим мнением, поскольку сам Запад "психологически не готов воевать".

"Если вы спросите меня, что было самой большой ошибкой Запада в прошлом году, я бы сказал, что европейские лидеры жестко публично осудили предложение [президента Франции] Эммануэля Макрона ввести войска в Украину. Я не сомневаюсь, что Путину это понравилось... Для меня это был шок", - подытожил экс-министр.

Возвращение Трампа в президентское кресло

Ранее Politico писал, что Трамп хочет быстро закончить войну в Украине, однако это маловероятно. Даже в свой первый срок он потерпел неудачу в попытках достичь успешных сделок с Китаем, Ираном и Северной Кореей.

Business Insider писал, что мирные переговоры между Украиной и Россией могут состояться уже в 2025 году, однако они могут оказаться "хрупкими", если Трамп не подкрепит их гарантиями безопасности Украины.

По мнению WP, Трамп может согласиться на плохую сделку по Украине, стремясь закончить войну как можно скорее.

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