Эксперты сошлись во мнении, что это может произойти, если избранный президент США допустит ряд ошибок перед Россией.

Мирные переговоры между Украиной и Россией могут произойти уже в 2025 году, однако они могут оказаться "хрупкими", если избранный президент США Дональд Трамп не подкрепит их гарантиями безопасности Украины, считают эксперты.

"Прочное соглашение обязательно должно включать в себя укрепление [Украины] и поддержание [ее] позиции, чтобы убедительно сдерживать Россию от новых попыток", - отмечает политический аналитик из RAND Corporation Пол Кормари в комментарии изданию Business Insider.

Он также отметил, что у России есть опыт действий, когда она "берет по крупице", что касается и украинских территорий. Это касается и оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей в 2014 году, и того, что Россия захватила в ходе полномасштабной войны — всего около 20% территории Украины.

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СМИ также сообщает, что, хоть детали потенциального мирного соглашения и остаются загадкой, оно не будет включать поддержку вступления Украины в НАТО. Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что любое мирное соглашение должно содержать согласие Украины на нейтралитет. Поэтому журналисты предполагают, что Трамп может согласиться с этим требованием, основываясь на комментарии помощника избранного президента Джей Ди Вэнса.

"Может показаться, что этот план аккуратно обходит стороной проблему, которая, по мнению некоторых, лежит в основе вторжения России на Украину: предотвращение расширения НАТО на восток. Критики, однако, говорят, что такая сделка может еще больше ободрить Путина и игнорирует тот факт, что реальный мотив российского президента - империалистические завоевания", - говорится в материале.

Эксперты и вовсе сообщают, что Украина была "нейтральной" до 2014 года и именно это стали для Путина "зеленым светом" для оккупационных действий. Они называют сильную оборону в союзе с западными партнерами единственной гарантией от дальнейшей российской агрессии.

Как будет выглядеть соглашение о безопасности?

По словам Кормари, если Трамп снимет вопрос о членстве Украины в НАТО, все равно можно будет заключить соглашение по безопасности другого типа, так как, к примеру, европейские союзники Украины могли бы взять на себя ведущую роль в защите страны.

В Украину могут быть направлены войска европейских союзников Украины для сдерживания российских атак. Кормари также считает, что еще одним вариантом может стать повышение способности Украины в собственной защите от нападения России через программу иностранного военного финансирования США.

Мирные переговоры между Россией и Украиной - что известно

Ранее УНИАН сообщал, что у России нет ни одной причины, чтобы садиться с Украиной за стол переговоров, даже несмотря на огромные потери. Тем не менее, они имеют продвижение на фронте и к выполнению своих поставленных целей, считает Максим Жорин. Поэтому даже Трамп не решит проблему войны.

Кроме того, считается, что ракетные удары, которыми обменялись Украина и Россия в последнее время, имеют, в частности, политические цели. Удар "Орешником" по Днепру входят в стратегию Путина на предстоящих переговорах.

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