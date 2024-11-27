Дипломат уверен, что Путин и Зеленский не согласятся заключить сделку согласно плану Трампа о прекращении войны.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп вряд ли сможет добиться завершения войны в Украине на выгодных для нашей страны условиях. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Politico.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин не настроен заключать сделку с Украиной. Он добавил, что Трамп рискует обрушить украинские линии фронта, если США перестанут давать оружие Киеву.

Кулеба считает, что союзники России действую гораздо решительнее партнеров Украины. Он рассказал журналистам, что страны Запада часто были непоследовательны и ненадежны в плане поддержки.

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Кроме того, Путин не готов завершить войну в Украине, добавил Кулеба. Дипломат уверен, что российский диктатор все еще хочет уничтожить нашу страну.

"Путин все еще верит, что сможет уничтожить украинскую государственность и сокрушить Украину как независимую демократию, и считает, что он в одном шаге от того, чтобы выставить Запад слабым. Украина - это личная одержимость Путина, но сокрушение Украины - это еще и средство достижения его великой цели - показать всему миру, что Запад не способен защитить себя или то, за что он выступает", - объяснил экс-министр иностранных дел Украины.

Во время предвыборной кампании Трамп обещал положить конец войне в Украине и похвастался, что сможет сделать это за один день, напомнили журналисты. В октябре избранный вице-президент Джей Ди Вэнс поделился, что сделка нового президента США, вероятнее всего, будет предусматривать территориальные уступки в пользу России и создание демилитаризованной зоны.

Кулеба заявил, что этот план не сработает. По его словам, Путин не заинтересован в дипломатии и вместо этого пытается измотать Запад. Помимо этого дипломат подчеркнул, что такое соглашение не подпишет и президент Украины Владимир Зеленский:

"Русские сохраняют Донбасс, они сохраняют Крым, никакого членства в НАТО. Может ли Зеленский подписать соглашение? Он не может из-за Конституции. И потому что это будет политический конец Зеленского".

Дипломат отказался комментировать свою отставку. Тем не менее он высказался о том, что стоит делать правительству Украины.

"Зеленский должен вернуть сильных людей в свое правительство", - сказал Кулеба.

Мирный план Трампа - последние новости

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер предложил новому президенту США Дональду Трампу площадку для переговоров Украины и России. Он поделился, что у него сложилось впечатление, что республиканец "думает о завершении войны очень эмоционально и в позитивном смысле".

Кроме того, эксперты заявили, что Трамп хочет быстро закончить войну в Украине, однако это маловероятно. Глобальная обстановка в мире изменилась со времен прошлого президентства республиканца и стала менее благоприятной к его стилю заключения сделок.

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