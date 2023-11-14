В частности, ВСУ получат 82 тысячи касок.

Великобритания передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошло различное снаряжение и зимняя одежда для военных.

О предоставлении нового пакета помощи сообщили в Министерстве обороны Великобритании. "Для поддержки Вооруженных Сил Украины в зимние месяцы мы предоставили различную необходимую одежду и снаряжение", – говорится в сообщении.

В новую партию помощи вошли:

Видео дня

82 000 касок,

25 000 комплектов зимней одежды,

10 000 комплектов бронежилетов,

Кроме того, было передано 70 тысяч сухпайков.

Помощь Украине от партнеров: последние новости

Посол Германии в Украине Мартин Егер заявил, что до конца текущего года Берлин поставит Киеву две системы противовоздушной обороны IRIS-T. Он подчеркнул, что немецкая оборонная промышленность заинтересована в долгосрочных отношениях с Украиной.

В то же время De Telegraaf пишет, что США выкупили у Иордана 60 самоходных артиллерийских установок Gepard для Украины. Эти системы Иордан получил от Нидерландов, заключив в 2013 году контракт стоимостью 21 миллион евро. Примечательно, что Штатам сделка стоила куда больше – они заплатили за установки 110 млн евро.

Между тем СМИ пишут, что Европейский Союз не сможет выполнить предоставленное ранее обещание о предоставлении Украине 1 млн боеприпасов до марта 2024 года.

Вас также могут заинтересовать новости: