Петр Фиала назвал российского президента военным преступником.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала считает, что "единственный способ остановить Путина" - это единый подход к России и введения санкций.

Фиала также назвал российского президента военным преступником.

"Российская армия опустошила украинский Мариуполь. Весь мир видит, что Владимир Путин совершает военные преступления и что в его войне гибнут невиновные люди. Мы должны продолжать добиваться четкого и единого подхода к России и другим санкциям, это единственный способ остановить Путина", - написал Фиала в Twitter.

Как сообщал УНИАН, ранее Сенат США единогласно принял резолюцию, которая требует расследования в отношении президента России Владимира Путина как военного преступника.

Резолюция призывает Международный уголовный суд в Гааге и другие страны провести расследование в отношении президента России Владимира Путина и его режима, в том числе российских военных, в отношении совершенных во время вторжения РФ в Украину военных преступлений.

Президент США Джо Байден также назвал Путина военным преступником. Впрочем, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал слова Байдена в адрес главы Кремля "недопустимой и непростительной риторикой".

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