Будапешт также не поддержит санкции по поставкам энергоресурсов.

Венгрия не поддерживает создание бесполетной зоны над Украиной, поскольку это якобы может привести к боевым действиям в воздухе. Также Будапешт выступает против введения миротворцев в Украину из-за рисков начала сухопутной войны

Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто, пишет Hirado.

"Нам нужно четко говорить об этих вопросах. Это новый военный риск", - утверждает венгерский министр.

Он также заверил, что страна не будет блокировать поставки оружия в Украину другими членами ЕС, однако сама этого делать не будет.

Сийярто подчеркнул, что Будапешт выступает против санкций по поставкам российских энергоресурсов.

"Мы не поддержим санкции, которые ставят под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии", - сказал он.

Ранее стало известно, что Евросоюз рассмотрит возможность введения нефтяного эмбарго в отношении России из-за развернутой войны РФ против Украины.