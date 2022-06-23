Украина требует, чтобы Россия полностью вывела свои войска с нашей земли.

Министерство юстиции подало новый иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська, информирует пресс-служба ведомства.

Документ, поданный сегодня Украиной, касается вопиющих нарушений Россией прав человека на начальном этапе войны и описывает события от начала российского вторжения утром 24 февраля 2022 года до фактического вывода ее сухопутных войск из окрестностей Киева и других городов на севере 7 апреля 2022. Жалобы о нарушениях со стороны России в течение следующего периода будут направлены в ЕСПЧ в последующих дополнениях к заявлению.

В рамках этого иска Украина требует, кроме полного вывода российских войск, присуждения денежной компенсации пострадавшим сторонам. На первом этапе российского военного вторжения убытки составили по меньшей мере 80 млрд долларов.

В иске Украина обвиняет российские власти в нарушениях Европейской конвенции по правам человека в связи с незаконным вторжением на суверенную территорию.

Отмечается, что Россия совершила множество самых тяжких нарушений Конвенции, в частности нарушение права на жизнь (статья 2), запрещение пыток (статья 3), права на свободу и неприкосновенность (статья 5), право на уважение частной и семейной жизни (статья 8), право на свободу мысли и выражения (статьи 9 и 10), свободу собраний и ассоциаций (статья 11) и право на защиту собственности (ст. 1 Протокола 1).

"Десятки тысяч людей погибли, ранены, пропали без вести, сотни тысяч домов разрушены или повреждены, миллионы человек стали вынужденными переселенцами, а тысячи компаний потеряли свое имущество и бизнес. Указанные насильственные действия проводятся по прямому указанию высшего российского руководства", - заявил министр.

Он подчеркнул, что, продолжая начатую в 2014 году агрессию на юге и востоке Украины, Российская Федерация 24 февраля 2022 года осуществила полномасштабное вторжение в Украину с единственной целью - свержение демократически избранного правительства Украины и последующим уничтожением ее суверенитета.

"Заявление Украины направлено на скорейшее прекращение ужасных и массовых нарушений прав человека, которое осуществляет Россия, и подано в интересах как физических, так и юридических лиц, пострадавших в результате захватнических действий России в Украине", - подытожил Малюська.

Напомним, 28 февраля украинское правительство обратился в ЕСПЧ с заявлением о введении предварительных мер в отношении правительства РФ в соответствии с правилом 39 Регламента суда в связи с "массовыми нарушениями прав человека, которые совершаются российскими войсками во время военной агрессии против суверенной территории Украины".

1 марта Европейский суд по правам человека принял неотложные временные обеспечительные меры и приказал России, чтобы ее войска воздерживались от нападений на гражданское население и уничтожения гражданских объектов в Украине.

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