Суд принимает во внимание события, которые происходят на украинской территории с 24 февраля.

Европейский суд по правам человека принял неотложные временные обеспечительные меры и приказал России, чтобы ее войска воздерживались от нападений на гражданское население и уничтожения гражданских объектов в Украине.

Об этом говорится в решении ЕСПЧ.

"Сегодня Европейский суд по правам человека решил указать Российской Федерации воздерживаться от военных атак против гражданских лиц и гражданских объектов, в том числе жилых домов, аварийно-спасательных транспортных средств и других гражданских объектов, которые пользуются защитой, - школ и больниц, а также немедленно обеспечить безопасность медицинских учреждений, персонала и машин скорой помощи на территории, которая подвергается нападению или находится в осаде российских войск", - говорится в сообщении.

В связи с этим суд принимает во внимание нынешние военные действия, которые начались 24 февраля 2022 года в разных частях Украины, и считает, что это создает реальный и постоянный риск серьезных нарушений прав гражданского населения в соответствии с Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, и в частности по статьям 2 (право на жизнь), 3 (никто не может быть подвергнут пыткам или бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию) и 8 (право на уважение частной и семейной жизни).

Украинское правительство обратилось в ЕСПЧ 28 февраля с заявлением о введении предварительных мер в отношении правительства РФ в соответствии с правилом 39 Регламента суда в связи с "массовыми нарушениями прав человека, которые совершаются российскими войсками во время военной агрессии против суверенной территории Украины".

Война против Украины: