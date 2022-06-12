Президент РФ подписал соответствующие законы.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, предусматривающий неисполнение решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Документ от 11 июня опубликован на российском официальном интернет-портале правовой информации.

В ЕСПЧ россияне имели право обжаловать решения судов РФ, а также подавать жалобы на нарушения своих прав. При этом Россия числилась среди лидеров по количеству жалоб.

Под действие нового закона подпадают решения, принятые после 15 марта 2022 года. Компенсации по решениям, вынесенным до 15 марта, будут продолжать выплачиваться - в рублях.

Кроме того, Путин подписал закон, убирающий решения ЕСПЧ из перечня оснований для пересмотра уголовных дел.

Ранее УНИАН писал, что Европейский суд по правам человека приостановил рассмотрение жалоб против России. Как сообщалось на сайте суда, соответствующее решение было принято в связи с постановлением об исключении РФ из Совета Европы.

Перед этим ЕСПЧ принял неотложные временные обеспечительные меры и приказал России, чтобы ее войска воздерживались от нападений на гражданское население и уничтожения гражданских объектов в Украине.

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